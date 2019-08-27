Жара отступает: в Украину идет существенная прохлада (карта)

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в большинстве областей будет оставаться жаркой, до +32 градусов

Погода в Украине в среду, 28 августа, ожидается жаркой почти во всех областях Украины. Небольшое понижение температуры стоит ожидать жителям восточных и северных областей.

Погода на востоке Украины будет солнечной и сухой. Ночью температура воздуха составит +13 +16 градусов, днем в Луганской области ожидается +24 +26 градусов, в остальных областях +25 +27 градусов, в Днепре до +29 градусов.

В южной части страны будет жарко и солнечно. Ночная температура воздуха составит +17 +22 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +27 +31 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, солнечно. Ночью от +16 до +18 градусов, днем воздух нагреется до +28 +30 градусов.

На севере Украины жара немного спадет. Синоптики прогнозируют солнечный, теплый день без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем ожидается от +24 +26 градусов.

В западных областях ожидается самая высокая температура воздуха и солнечная, сухая погода. Ночью в регионе от +12 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +27 до +30 градусов, в Ужгороде и Черновицкой области +31 +32 градуса.

В центральной части Украины без осадков, солнечно и жарко. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, дневная будет колебаться от +26 до +29 градусов.

В Киеве 28 августа осадки не прогнозируются, ожидается солнечная и сухая погода. Ночью от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца августа.

А также рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко сообщила, какой будет погода в Украине на 1 сентября.