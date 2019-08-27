Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако похолодание будет непродолжительным

Погода в Украине будет жаркой, однако 29 августа ожидается похолодание. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По словам Диденко, до конца этой недели и на следующей в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса.

"Единственное исключение - могут время от времени прибегать какие-то влажные облака на запад страны, однако ничего существенного также там не предвидится. Температура воздуха будет высокой. 28-го августа - к жаре на западе и юге, +28 +33 градуса. На севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24 +29 градусов", - говорится в сообщении.

Однако уже в четверг ожидается похолодание.

"29 августа на севере и востоке станет свежее, +22 +26 градусов. Однако в дальнейшем снова везде тепло или очень тепло. В Киеве среда обещает много солнца, без осадков, +27 градусов. 29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до +23 +25 градусов", - написала синоптик.

Однако Диденко заверила, что в дальнейшем снова столбики термометров поползут вверх, и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.

Напомним, погода в Украине 27 августа способствует удержанию чрезвычайного уровня пожарной опасности.

Как писало РБК-Украина ранее, по прогнозу Диденко, погода в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. По ее словам, сегодня погоду Украины будет определять антициклон. Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дожди так и не видно.

Добавим, погода в Украине до конца месяца будет постепенно показывать свой осенний характер.