ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло и ясная погода

STYLERЖизнь    17.08.2019 - 20:33
Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло и ясная погода
Погода в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Синоптик рассказала, когда украинцы смогут прятать теплые вещи

Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет теплой и комфортной без дождей. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха 18 августа повысится и составит +24… +29 градусов. В Черниговской, Сумской областях местами будет +20… +23 градуса.

Существенные дожди маловероятны из-за антициклона. Возможно на северо-востоке страны будет больше облаков, поэтому есть вероятность незначительного дождя.

В Киеве завтра ожидается хорошая погода: будет тепло и сухо. Днем температура воздуха прогреется до +24… +26 градусов.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло и ясная погода

Погода в Украине (инфографика: facebook.com/tala.didenko)

При этом с понедельника, на Спас, на всей территории Украины потеплеет еще на несколько градусов.

Синоптик также рассказала, что следующая неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров покажут до +32… +37 градусов.

Напомним, что Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что в ближайшие сутки в Украине резко похолодает. В субботу, 17 августа, в Украине будет холодней всего во всей Европе.

Ранее сообщалось о том, что по Европе пронесся разрушительный торнадо, который разрушал все на своем пути. Больше всего от стихии пострадали жители Люксембурга. Там торнадо наделал много бед, разрушил крыши домов, повалил деревья и линии электропередач.

Потерпите немного: синоптик рассказала, кому повезет с погодой на следующей неделе Из-за непогоды в Украине более 150 населенных пунктов остались без света
Новости Украины Гидрометцентр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь