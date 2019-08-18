Синоптики предупредили о возвращении жары в Украину

Фото: в Украину возвращается жара (РБК-Украина)

Температура воздуха с 19 августа снова превысит +30

С понедельника, 19 августа, погода в Украине снова будет жаркой, температура воздуха местами превысит +30. Об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что 19 августа в Украине без осадков, только ночью в восточных областях местами пройдет кратковременный дождь, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15, в южных и восточных областях до +18; дневная температура от +26 до +31.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что с середины недели ожидается повышение температуры до +37 градусов в южных, центральных и восточных областях. В то же время с четверга, 22 августа, жара может несколько ослабиться в западных и северных областях. Также на западе в течение недели возможны периодические осадки.

Отметим, в Киеве 19 августа также будет сухо, тепло и солнечно. Дневная температура будет колебаться в пределах от +26 до +28. В течение недели в столице жара будет усиливаться, на День Независимости в городе ожидается сухая солнечная погода, но с порывистым ветром и температурой до +25.