Жара до 34 градусов и жуткие ливни: где погода испортит выходные

Погода в субботу, 28 августа

На востоке страны будет сухо и солнечно, возможно усиление ветра. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов, местами до +30 +31 градуса.

В южной части осадки не прогнозируются, возможен небольшой ветер. Ночью от +14 до +17 градусов, днем +28 +30 градусов, в Одессе немного прохладнее, +26 +28 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков. Ночью +17 +19 градусов, днем +28 +30 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, будет сухо. Ночью +12 +14 градусов, днем до +22 +24 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, ночью +10 +13 градусов, днем в большинстве областей от +21 до +24 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью +12 +14 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В Киеве 28 августа без осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов.

Карта погоды на субботу, 28 августа

Погода в воскресенье, 29 августа

На востоке синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха и сухую погоду, без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +28 до +31 градуса, местами до +32 +34 градусов.

В южных областях тоже будет жарко и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от +16 до +21 градуса, днем ожидается +27 +29 градусов в Одессе, в Херсоне и Николаеве до +31 +34 градусов. В Крыму сухо, небольшая облачность. Ночью +19 +21 градус, днем +32 +34 градуса.

На севере страны осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов.

Западные области накроет сильными ливнями, ожидается сильный ветер, местами пройдут грозы. Ночью температура упадет до +9 +11 градусов, днем ожидается от +17 до +20 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, возможен шквальный ветер. Ночью от +12 до +16 градусов, днем прогреется до +26 +29 градусов, местами до +31 градуса.

В Киеве 29 августа солнечно, сухо, но синоптики прогнозируют сильный ветер. Ночная температура в столице составит +12 +14 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 29 августа