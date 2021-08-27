Спека до 34 градусів і моторошні зливи: де погода зіпсує вихідні

Погода в суботу, 28 серпня

На сході країни буде сухо і сонячно, можливе посилення вітру. Нічна температура повітря складе + 12 +14 градусів, вдень прогріється до +27 +29 градусів, місцями до +30 + 31 градуса.

У південній частині опади не прогнозуються, можливий невеликий вітер. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень +28 +30 градусів, в Одесі трохи прохолодніше, +26 +28 градусів. У Криму невелика хмарність, без опадів. Вночі + 17 +19 градусів, вдень +28 + 30 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, буде сухо. Вночі + 12 +14 градусів, вдень до +22 + 24 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, вночі + 10 +13 градусів, вдень у більшості областей від +21 до + 24 градусів.

У центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

У Києві 28 серпня без опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень прогріється до +23 + 25 градусів.

Карта погоди на суботу, 28 серпня

Погода в неділю, 29 серпня

На сході синоптики прогнозують підвищення температури повітря і суху погоду, без опадів. Вночі від +13 до +16 градусів, вдень повітря прогріється до +28 до +31 градуса, місцями до +32 + 34 градусів.

У південних областях теж буде жарко і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +16 до +21 градуса, вдень очікується +27 +29 градусів в Одесі, в Херсоні та Миколаєві до +31 +34 градусів. У Криму сухо, невелика хмарність. Вночі +19 +21 градус, вдень +32 + 34 градуси.

На півночі країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +25 + 27 градусів.

Західні області накриє сильними зливами, очікується сильний вітер, місцями пройдуть грози. Вночі температура впаде до + 9 +11 градусів, вдень очікується від +17 до + 20 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, можливий шквальний вітер. Вночі від +12 до +16 градусів, вдень прогріється до +26 +29 градусів, місцями до + 31 градуса.

У Києві 29 серпня сонячно, сухо, але синоптики прогнозують сильний вітер. Нічна температура в столиці складе +12 +14 градусів, вдень очікується від +25 до + 27 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 29 серпня