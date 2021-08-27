Последние выходные лета: какие области накроет дождями

Погода на выходных в Украине будет разная. Часть регионов будет наслаждаться летним теплом и солнцем, а часть уже окажется в зоне осенних дождей и низкой температуры воздуха.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Как отметила синоптик, дожди в субботу захватят западные области страны, а в воскресенье стоит ожидать осадки в центре и на севере.

"На Пречистую в Украине погода в течение дня обещает быть красивой – мягкое солнце, красивые цветы, солнце и облака. В ближайшую ночь дожди пройдут на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Днем в субботу существенные осадки в Украине маловероятны", - отметила Диденко.

Температура воздуха будет комфортная почти во всех регионах страны, немного прохладнее только на западе.

"Температура воздуха 28-го августа будет достигать +20 +26 градусов, на Западе +18 +22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет выше, +25 +30 градусов", - сообщила синоптик.

В воскресенье дожди пройдут в западных, северных и части центральных областей. А вот восток и юг окажутся в зоне сухой погоды.

"Температура воздуха 29 августа разбежится: жара на востоке и юге, в центре, а прохлада – на западе. В северных областях прогнозируется в воскресенье +25 +28 градусов", - написала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу ожидается сухая погода, а в воскресенье немного потеплеет, но ожидается дождь.

"В Киеве на Пречистую будет сухо и +23 градуса. В воскресенье дождь возможен во второй половине дня, потеплеет до +27 градусов", - отметила синоптик.

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