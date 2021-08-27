Теплый сентябрь и ранние заморозки: подробный прогноз погоды на осень 2021

Погода в Украине осенью 2021 года удивит аномальными температурами и ранним похолоданием. Первый осенний месяц будет теплее в среднем на один-два градуса, но октябрь принесет первые морозы.

Какая погода ждет украинцев осенью 2021 года - читайте в нашем материале ниже.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, погода в сентябре ожидается в пределах нормы. Будет много теплых и солнечных дней, а средняя суточная температура будет колебаться в пределах +14...+18 градусов.

Прогноз народного синоптика Леонида Горбаня

По словам Горбаня, осень в Украине будет "классическая".

Народный синоптик прогнозирует, что первая декада сентября будет теплой, потом придет похолодание и дожди. Антициклон в середине месяца принесет комфортную температуру в +18 градусов днем. Вторая половина месяца будет прохладной, но 21-23 сентября снова вернется тепло. А последние дни сентября будут совсем холодными.

В октябре стоит ожидать "бабье лето" в середине месяца, а вот конец месяца станет холодным, с первыми ночными морозами. В целом октябрь будет довольно прохладным, ожидаются умеренные дожди.

В ноябре будет холодно с первых дней месяца, возможен даже дождь со снегом. Ночью ожидаются морозы, а днем температура будет колебаться около нуля или немного выше.

Прогноз на осень от Леонида Горбаня (segodnya.ua)

Прогноз на осень от Натальи Голени

Как рассказала недавно заведующая отделом среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии изданию "Вести", сентябрь будет в этом году достаточно холодным. И понижение температуры стоит ожидать уже с первых дней осени.

"Будет прохладная погода, даже можно сказать - аномально холодная, как для сентября. В дождливую и облачную погоду температура воздуха может опускаться до 15, а то и 10 градусов. Последний такой аномально холодный сентябрь был в 2013 году", - сообщила эксперт.

Прогноз на осень от Веры Балабух

А вот заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает: осень в 2021 году будет теплая и засушливая.

В целом, говорит эксперт, осенью погода ожидается теплая и довольно засушливая, особенно в октябре и ноябре.

Есть вероятность похолоданий, но в целом они будут реже, чем обычно.

Прогноз на осень для Киева

В столице осень будет довольно теплой и солнечной.

В сентябре похолодание и дожди ожидаются только в первые дни месяца, а с 9 сентября потеплеет, и дневная температура выше +20 градусов продержится до 24 сентября. В конце месяца ожидается снижение температуры.

Карта погоды в Киеве на сентябрь 2021

Октябрь будет сухим и прохладным, днем в первой половине месяца ожидается +13...+16 градусов, ночью температура опустится до +7...+9 градусов.

Во второй половине октября ожидается похолодание до +10...+14 градусов, ночью температура упадет до +5 градусов. Пасмурных дней станет больше, но сильных осадков не прогнозируют.

Карта погоды в Киеве на октябрь 2021

Ноябрь традиционно будет холодным, от +5 до +11 градусов. Вторая половина месяца будет пасмурная и холодная. Ночная температура приблизится к нулю во второй половине месяца.

Карта погоды в Киеве на ноябрь 2021