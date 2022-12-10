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Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України: що відомо про візит

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Субота 10 грудня 2022 14:40
Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України: що відомо про візит Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України (instagram.com/jcvd)
Автор: Тетяна Самарук

Голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма помітили у лікарні на заході України. Мета візиту невідома, проте стало відомо, що він навідався через погане самопочуття.

Фото із голлівудською зіркою опублікував закарпатський лікар Михайло Єршов у Facebook.

Що відомо про візит

Як йдеться в сюжеті ТСН, 62-річний американський актор приїхав до однієї з ужгородських приватних клінік.

Однак, про деталі візиту медики розповідати відмовилися. За їхніми словами, сам актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці.

Зокрема, подальший маршрут голлівудської зірки - наразі невідомий.

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України: що відомо про візит

Жан-Клод Ван Дамм приїхав в Україну (facebook.com/mikle.yershov)

Додамо, що Жан-Клод Ван Дамм є батьком трьох дітей: сина Крістофера та дочки Б'янки від дружини Гледіс Португез. Також він має сина Ніколаса від шлюбу з Дарсі Ляп'єр.

Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України: що відомо про візитГоллівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України: що відомо про візит

Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України (instagram.com/jcvd)

Раніше ми повідомляли, що Ван Дамм подарував українській коханці розкішний Mercedes за 3,3 млн грн.

Також ми писали, що голівудська зірка Лієв Шрайбер вдруге приїжав до України під час війни.

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