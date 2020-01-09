Меган Маркл сравнили с Путиным: жадная мошенница

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Британский телеведущий раскритиковал Меган Маркл

Меган Маркл нарвалась на жесткую критику со стороны телеведущего популярной программы Good Morning Britain Пирса Моргана, после того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о том, что слагают с себя королевские полномочия. Морган написал для Daily Mail статью, в которой назвал Меган "жадной мошенницей" и интриганкой.

Британский телеведущий также заявил, что принц Гарри и Меган Маркл "эгоистичные клоуны", которые представляют серьезную угрозу для монархии. Он призвал Елизавету II лишить их всех титулов.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

Морган также заявил, что принц Гарри и Меган Маркл хотят быть знаменитостями и наживаться на своем королевском статусе. При этом они хотят купаться в роскоши, но совершенно не хотят все это заработать.

Телеведущий также жестко раскритиковал новый подход сотрудничества с прессой, при котором принц Гарри и Меган Маркл будут приглашать только избранных журналистов, которые будут писать положительные отзывы о них.

Он отметил, что даже Владимир Путин не сделал бы такое, чтобы контролировать прессу.

"Если они хотят быть новыми Кардашьян, с ними будут обращаться как с новыми Кардашьян", - отметил Морган.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

Он также подчеркнул тот факт, что принцу Гарии и Меган Маркл не хватило вежливости чтобы рассказать о своих планах принцу Чарльзу или принцу Уильяму. Но самое ужасное, что они не предупредили королеву.

"Эта женщина не просто бабушка Гарри, она монарх. Она провела последние шесть десятилетий на троне и по общему согласию служила своим людям с великолепной грацией, преданностью, уважением и умением. Елизавета II войдет в историю как один из величайших, если не самый величайший монарх", - заявил британский телеведущий.

Морган подчеркнул, что теперь в свои 93 года вместе со своим 98-летним мужем принцем Филиппом, у которого проблемы со здоровьем, королеве пришлось терпеть грубое унижение от ее собственного избалованного внука и его коварной жены, которая является второсортной актрисой.

Напомним, что Меган Макрл сбежала от своих охранников и под дождем с зонтом кинулась к маленькой девочке, которая наблюдала за королевской семьей. Она пожала ей руку и о чем-то поговорила.