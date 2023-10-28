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Пшонці й не снилося. У Києві здають "золотий" таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Київ, Субота 28 жовтня 2023 13:31
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Пшонці й не снилося. У Києві здають "золотий" таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують Квартира вас здивує (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві з'явилися апартаменти, які сподобаються любителям розкоші. "Золотий" таунхаус, оренда якого коштує понад 500 тисяч гривень на місяць, сподобалися б Віктору Пшонці - скандальному екс-прокурору, який прославився своєю любов'ю до абсурдної розкоші.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт OLX розповідає, чим здивує "золотий" таунхаус і за що його власники хочуть отримувати по 15 тисяч доларів на місяць.

Дорого і багато - як виглядають апартаменти за нечувані гроші

В оголошенні зазначено, що 5-кімнатний таунхаус, площа якого становить 350 квадратних метрів, є "розкішними апартаментами". В описі також зазначено, що дизайн квартири є авторським, "у стилі Ренесансу".

"В оздобленні використано найдорожчі матеріали - мармур, золото, дуб. Простору вітальню прикрашає інсталяція зі справжнім бивнем слона, перські килими, елементи антикваріату 18-19 століть і, звичайно, зручні шкіряні дивани", - повідомляється в оголошенні.

Пшонці й не снилося. У Києві здають &quot;золотий&quot; таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Пшонці й не снилося. У Києві здають &quot;золотий&quot; таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Пшонці й не снилося. У Києві здають &quot;золотий&quot; таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Як виглядає "золотий" таунхаус (фото olx.ua)

За 500 тисяч на місяць любителі розкоші можуть отримати дві "майстер-спальні" з вбиральнями та санвузлами, величезну кухню-їдальню та вітальню. При цьому наголошується, що на території "преміального клубного будинку", в якому знаходиться така квартира, є власний басейн, а також сауна та холодна купіль.

Пшонці й не снилося. У Києві здають &quot;золотий&quot; таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Пшонці й не снилося. У Києві здають &quot;золотий&quot; таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Пшонці й не снилося. У Києві здають &quot;золотий&quot; таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

"Золотий" таунхаус за 500 тисяч (фото olx.ua)

Попри "розкішний ремонт" та максимально "спокусливий" опис таунхауса, орендувати його не поспішають. Це оголошення збирає чимало переглядів, проте воно "висить" в актуальних вже давно, зрідка його лише оновлюють.

Ймовірно, за нинішніх умов подібна розкіш вже не має попиту. "Пшонка-стайл" став об'єктом жартів та мемів, нині подібні апартаменти лише провокують жарти у мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виграв будинок за 2 мільйони, але мало не втратив через свою злість.

Також нещодавно стало відомо, що жінка щовечора влаштовувала сусідам "голе шоу" і навіть не здогадувалася про це.

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