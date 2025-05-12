"Згідний" і "згодний" - не одне й те саме: чому значення цих слів плутають навіть філологи

В українській мові слова з подібним звучанням нерідко мають різні значення й правила вживання. Така різниця особливо важлива для прикметників "згідний" і "згодний", які часто плутають у повсякденному мовленні.

Якщо йдеться про надання згоди, то допустимі обидві форми: і "згодний"/"згодна", і "згідний"/"згідна". Наприклад:

"батько згодний (або згідний) віддати доньку за Андрія",

"мати згодна (або згідна) на цей шлюб".

У випадках, коли мова йде про відповідність чомусь, слід використовувати лише форми з "і". Наприклад:

"згідна з оригіналом копія",

"згідна з наказом дія".

Натомість зі значенням "солідарний з кимось" правильно вживати тільки "згодний"/"згодна". Наприклад:

"я цілком згоден з друзями".

Таким чином, "згідний"/"згідна" - це той, хто відповідає чомусь, а "згодний"/"згодна" - той, хто поділяє чиюсь думку або дає згоду. Утім, коли йдеться саме про згоду, припустимі обидві форми.