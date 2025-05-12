"Згідний" и "згодний" - не одно и то же: почему значения этих слов путают даже филологи

В украинском языке слова со сходным звучанием нередко имеют разные значения и правила употребления. Такая разница особенно важна для прилагательных "згідний" и "згодний", которые часто путают в повседневной речи.

Если речь идет о предоставлении согласия, то допустимы обе формы: и "згодний"/"згодна", и "згідний"/"згідна". Например:

"батько згодний (або згідний) віддати доньку за Андрія",

"мати згодна (або згідна) на цей шлюб".

В случаях, когда речь идет о соответствии чему-то, следует использовать только формы с "і". Например:

"згідна з оригіналом копія",

"згідна з наказом дія".

Зато со значением "солидарный с кем-то" правильно употреблять только "згодний"/"згодна". Например:

"я цілком згоден з друзями".

Таким образом, "згідний"/"згідна" - это тот, кто соответствует чему-то, а "згодний"/"згодна" - тот, кто разделяет чье-то мнение или дает согласие. Впрочем, когда речь идет именно о согласии, допустимы обе формы.