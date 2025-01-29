"Згадуємо маму і бабусю". Тренер розповів, чим категорично не можна снідати

Що не варто їсти на сніданок?

Багато хто з дитинства звик до каші на молоці з варенням чи медом. Але такий сніданок - це суцільні швидкі вуглеводи, які різко підвищують рівень цукру в крові.

"Згадуємо маму, бабусю, який сніданок найчастіше у нас був? Правильно, каша на молоці, а ще з варенням часто робили, медом, ягодами, одним словом - суцільні вуглеводи", - пояснив Юрій.

Якщо каша готується за 5-10 хвилин, це означає, що крупа попередньо оброблена, що позбавляє її більшої частини корисних властивостей. Аналогічно, білі хлібобулочні вироби з маслом, ковбасою або сиром також не є збалансованим сніданком.

Ще один популярний, але не найкращий вибір - каші швидкого приготування, гранола з магазину, кукурудзяні пластівці, круасани та бутерброди на основі білого хліба. Вони містять багато простих вуглеводів, які швидко засвоюються, викликаючи відчуття голоду вже через годину.

Як зробити сніданок здоровим?

Головний принцип - баланс білків, жирів, клітковини та складних вуглеводів. Наприклад, до каші варто додавати яйце (джерело білка і жирів), овочі (клітковина) і ложку якісної олії (наприклад, оливкової або лляної). Якщо яйця не входять у раціон, їх можна замінити кисломолочним сиром, хумусом або протеїновими добавками.

З жирів краще обирати не смажені горіхи, насіння льону чи чіа, вершкове масло в помірній кількості, рослинне молоко. Щодо клітковини, то це можуть бути як овочі, так і ягоди, які містять значно менше цукру, ніж фрукти.

Якщо ж хочеться бутербродів, обирайте цільнозерновий хліб, додавайте зелень, яйце пашот або шматочок запеченої риби чи м'яса. Щодо напоїв, фреші та соки - не найкращий варіант через високу концентрацію цукру. Краще віддати перевагу смузі на основі овочів та ягід.

Альтернативи традиційному сніданку

Замість швидких вуглеводів можна приготувати сирники, вівсяно-млинці з додаванням протеїну або густий коктейль у блендері з вівсянкою, рослинним молоком, горіхами та ягодами. Хорошими варіантами також є омлет, риба, котлети або навіть легкий суп.

Вибір за вами, але варто пам’ятати: якісний сніданок - це запорука енергії та продуктивності на весь день!