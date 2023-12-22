Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українців

Як відреагувала Яніна Соколова

"На цьому дивані можна подискутувати про правильність знесення пам‘ятника Пушкіну, глянути нові серії "Слова пацана" або послухати "Басту". Викорінюйте у собі моск*льське. Щоразу як хочете толерувати російське, згадуйте цей диван", - написала журналістка.

До публікації вона прикріпила фото дивану у квартирі Ковальського після атаки дронів.

"Слова підтримки родині, яка втратила житло. Проукраїнській родині. Так може статися з кожним з нас. Тому бережіть себе і близьких", - звернулась до українців Соколова.

Наслідки атаки дронів на Київ в ніч на 22 грудня (фото: КМДА)

Що відомо про нічну атаку

Росіяни пізно ввечері 21 грудня запустили дрони-камікадзе "Шахед". Наші ППО збили ці повітряні цілі, але уламки впали на багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

Через влучання уламків виникло загоряння на верхніх поверхах. Також у трьох квартирах на 24-26 поверхах є часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна. Людських жертв немає.

Допис Ковальського у Facebook (скриншот)

Квартира Андрія Ковальського після нічної атаки (фото: КМДА)

Додамо також, що родина Андрія Ковальського оголосила про збір фінансової допомоги. Підтримати сім'ю із двома маленькими дітками можна за реквізитами - 5375 4112 1062 3422.

Наслідки нічної атаки (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)