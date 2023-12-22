Вспомнила Пушкина и Басту. После ночной атаки на Киев Соколова эмоционально обратилась к украинцам

Как отреагировала Янина Соколова

"На этом диване можно подискутировать о правильности сноса памятника Пушкину, посмотреть новые серии "Слова пацана" или послушать "Басту". Искореняйте в себе моск*льское. Каждый раз как хотите толеровать российское, вспоминайте этот диван", - написала журналистка.

К публикации она прикрепила фото дивана в квартире Ковальского после атаки дронов.

"Слова поддержки семье, потерявшей жилье. Проукраинской семье. Так может произойти с каждым из нас. Поэтому берегите себя и близких", - обратилась к украинцам Соколова.

Последствия атаки дронов на Киев в ночь на 22 декабря (фото: КГГА)

Что известно о ночной атаке

Россияне поздно вечером 21 декабря запустили дроны-камикадзе "Шахед". Наши ПВО сбили эти воздушные цели, но обломки упали на многоэтажный жилой дом в Соломенском районе столицы.

Из-за попадания обломков возникло возгорание на верхних этажах. Также в трех квартирах на 24-26 этажах есть частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна. Человеческих жертв нет.

Пост Ковальского в Facebook (скриншот)

Квартира Андрея Ковальского после ночной атаки (фото: КГГА)

Добавим, что семья Андрея Ковальского объявила о сборе финансовой помощи. Поддержать семью с двумя маленькими детьми можно по реквизитам - 5375 4112 1062 3422.

Последствия ночной атаки (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)