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Вспомнила Пушкина и Басту. После ночной атаки на Киев Соколова эмоционально обратилась к украинцам

Янина Соколова обратилась к украинцам (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Киев подвергся очередной атаке дронов в ночь на 22 декабря. В результате в Соломенском районе уничтожены несколько квартир в многоэтажном доме. Среди них - жилье украинского телеведущего Андрея Ковальского. Семья работника медиа чудом выжила во время атаки. Фото разрушенного жилья мгновенно разлетелись в сети. На событие эмоционально отреагировала и журналистка Янина Соколова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Соколовой в Instagram.

Как отреагировала Янина Соколова

"На этом диване можно подискутировать о правильности сноса памятника Пушкину, посмотреть новые серии "Слова пацана" или послушать "Басту". Искореняйте в себе моск*льское. Каждый раз как хотите толеровать российское, вспоминайте этот диван", - написала журналистка.

К публикации она прикрепила фото дивана в квартире Ковальского после атаки дронов.

"Слова поддержки семье, потерявшей жилье. Проукраинской семье. Так может произойти с каждым из нас. Поэтому берегите себя и близких", - обратилась к украинцам Соколова.

Последствия атаки дронов на Киев в ночь на 22 декабря (фото: КГГА)

Что известно о ночной атаке

Россияне поздно вечером 21 декабря запустили дроны-камикадзе "Шахед". Наши ПВО сбили эти воздушные цели, но обломки упали на многоэтажный жилой дом в Соломенском районе столицы.

Из-за попадания обломков возникло возгорание на верхних этажах. Также в трех квартирах на 24-26 этажах есть частичное разрушение стен и еще в трех - выбитые окна. Человеческих жертв нет.

 Пост Ковальского в Facebook (скриншот)

Квартира Андрея Ковальского после ночной атаки (фото: КГГА)

Добавим, что семья Андрея Ковальского объявила о сборе финансовой помощи. Поддержать семью с двумя маленькими детьми можно по реквизитам - 5375 4112 1062 3422.

Последствия ночной атаки (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Читайте также о том, что Андрей Ковальский со слезами на глазах рассказал, как его дети отреагировали на ночную атаку "шахедами".

Ранее мы писали о том, как звезды отреагировали на повреждение квартиры телеведущего в результате ночной атаки.

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атака дронов