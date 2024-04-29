UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зендая здивувала прихильників сукнею-постером: виглядає оригінально

Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Юлія Любченко

Зендая вміє здивувати публіку та приголомшити своєю красою. Цього разу дівчина одягнула сукню-постер.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль стиліста акторки.

Зендая вийшла на публіку у сукні-постері 

Зендея та її стиліст Лоу Роуч не зупиняються на досягнутому успіху та продовжують дивувати фоловерів акторки цікавими образами. 

Це можна помітити у новому сяючому образі Зендаї, яку вони створили для чергового заходу присвяченого фільму "Суперники", в якому дівчина виконала головну роль. 

Акторка та її дизайнер обрали дуже незвичайне вбрання, якого ще точно не бачив світ, до того ж воно ексклюзивне та єдине у своєму екземплярі - це мінісукня-постер. Її спеціально для Зендеї створила Celia Kritharioti.

Унікальність цієї оригінальної сукні в тому, що вона повністю копіює постер до фільму, на якому зображена сама Зендея. Процес створення сукні Лоу Роуч показав у свозму особистому профілі. 

Зендая підкорила публіку сукнею-постером (фото: instagram.com/luxurylaw)

Також цікавою деталлю є те, що сукня повністю усипана маленькими стразами, завдяки цьому її сяяння можна побачити здалеку. 

Цей образ акторки вкотре показав, наскільки серйозно та оригінально дівчина ставиться до своєї роботи та до звання однієї з найстильніших молодих жінок Голлівуду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиЗендаяАкторка