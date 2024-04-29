RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зендая удивила поклонников платьем-постером: выглядит оригинально

Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Юлия Любченко

Зендая умеет удивить публику и ошеломить своей красотой. В этот раз девушка одела платье-постер.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль стилиста актрисы.

Зендая вышла на публику в платье-постере

Зендея и ее стилист Лоу Роуч не останавливаются на достигнутом успехе и продолжают удивлять фолловеров актрисы интересными образами.

Это можно заметить в новом сияющем образе Зендаи, которую они создали для очередного мероприятия, посвященного фильму "Соперники", в котором девушка исполнила главную роль.

Актриса и ее дизайнер выбрали очень необычный наряд, которого еще точно не видел свет, к тому же он эксклюзивный и единственный в своем экземпляре - это мини-платье-постер. Его специально для Зендеи создала Celia Kritharioti.

Уникальность этого оригинального платья в том, что оно полностью копирует постер к фильму, на котором изображена сама Зендея. Процесс создания платья Лоу Роуч показал в своем личном профиле.

Зендая покорила публику платьем-постером (фото: instagram.com/luxurylaw)

Также интересной деталью является то, что платье полностью усыпано маленькими стразами, благодаря этому его сияние можно увидеть издалека.

Этот образ актрисы в очередной раз показал, насколько серьезно и оригинально девушка относится к своей работе и званию одной из самых стильных молодых женщин Голливуда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыЗендаяАктриса