Зендая зачарувала образом у білосніжній сукні (фото, відео)
Зендая останнім часом дуже часто відвідує світські заходи та демонструє дуже ніжні та цікаві образи.
Про крайній лук акторки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінки прихильників Зендаї.
Зендая показала розкішний образ у білих тонах
Зендая любить виходити на публіку у дуже цікавих та ніжних образах, хоча за її ролями такого сказати не можна, адже всі ролі дівчини є досить ексцентричними та сміливими.
Проте життя і кіно - це різні речі, і дуже часто актори зовсім не відповідають своєму амплуа насправді. Здається, така ж сама історія із Зендаєю, адже вона дуже витончена у житті, а її образи це підкреслюють.
Так, наприклад, для крайнього світського заходу зірка "Дюни" та "Ейфорії", вибрала білосніжну сукню з відкритою спиною та оригінальною вишивкою.
Зендая у білосніжній сукні (фото: instagram.com/stacioniroze)
Сукня також має звабливий розріз на нозі, а також комірець на шиї та ще й зав’язку. Це є цікавими деталями її образу.
Варто сказати, що нещодавно Зендая змінила зачіску - дівчина пофарбувала волосся у світлий колір, який дуже їй пасує.
Для свого лука артистка вирішила заплести косу та прикрасила її великим білосніжним бантом. Цей же ніжний стиль доповнюють червоні губи та легкий макіяж. А також аксесуари.
Зендая показала ніжний образ (фото: instagram.com/stacioniroze)
Раніше ми розповідали, як Зендая приголомшила сяючим образом.
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