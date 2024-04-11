Зендая зачарувала образом у білосніжній сукні (фото, відео)

Зендая останнім часом дуже часто відвідує світські заходи та демонструє дуже ніжні та цікаві образи.

Зендая показала розкішний образ у білих тонах

Зендая любить виходити на публіку у дуже цікавих та ніжних образах, хоча за її ролями такого сказати не можна, адже всі ролі дівчини є досить ексцентричними та сміливими.

Проте життя і кіно - це різні речі, і дуже часто актори зовсім не відповідають своєму амплуа насправді. Здається, така ж сама історія із Зендаєю, адже вона дуже витончена у житті, а її образи це підкреслюють.

Так, наприклад, для крайнього світського заходу зірка "Дюни" та "Ейфорії", вибрала білосніжну сукню з відкритою спиною та оригінальною вишивкою.

Зендая у білосніжній сукні (фото: instagram.com/stacioniroze)

Сукня також має звабливий розріз на нозі, а також комірець на шиї та ще й зав’язку. Це є цікавими деталями її образу.

Варто сказати, що нещодавно Зендая змінила зачіску - дівчина пофарбувала волосся у світлий колір, який дуже їй пасує.

Для свого лука артистка вирішила заплести косу та прикрасила її великим білосніжним бантом. Цей же ніжний стиль доповнюють червоні губи та легкий макіяж. А також аксесуари.

Зендая показала ніжний образ (фото: instagram.com/stacioniroze)