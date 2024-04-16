Зендая втілила знаменитий образ Сінді Кроуфорд з 1992 року (фото)

Зендая втілила знаменитий образ Сінді Кроуфорд

Зендая днями засвітилась у Мілані в сукні, яку колись носила Сінді Кроуфорд на подіумі. Звісно, цей образ пригорнув багато уваги, адже 32 роки тому Сінді збентежила весь світ своєю сукнею від Ralph Lauren.

Вона виглядала в стилі кантрі-клубу в яскравій білій сукні з вирізом, яка має комірець та відкриту спинку, обтислий ліф і коротку спідницю А-силуету з широкими складками, які наразі є дуже модними.

Непідвладний часу виріб з весняно-літньої колекції Ральфа Лорена 1992 року, Зендая поєднала свою вишукану та вінтажну сукню з класичними білими човниками з гострим носком.

Зендая втілила образ Сінді Кроуфорд (фото: Getty images)

В якості аксесуарів акторка підібрала кілька каблучок з діамантами, браслет з такими ж каменями й витончені сережки з діамантами від бренду Bulgari.

Також Зендая зробила ніжний макіяж у рожево-сірих відтінках. Вона нафарбувала рожеві губи та підвела вилиці рожевими рум’янами.

До речі, зачіска Зендаї також сильно нагадує ту, яку носила Кроуфорд у 1992 році на подіумі. Дівчина накрутила локони та вклала волосся на одну сторону.

Цілком образ юної акторки дійсно майже повністю нагадує той, що колись демонструвала Сінді, щоправда, вже у сучасній інтерпретації.

Сінді Кроуфорд у сікні Ralph Lauren в 1992 році (фото: Pinterest)