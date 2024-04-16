UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зендая втілила знаменитий образ Сінді Кроуфорд з 1992 року (фото)

Зендая повторила образ Сінді Кроуфорд (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Зендая останнім часом приголомшує всі прем’єри та світські заходи своїми вбраннями, але крайній з них став особливим. Акторка втілила в життя сукню Сінді Кроуфорд 32-річної давнини.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило порівняти образи зіркових красунь та демонструє свої спостереження вам.

Зендая втілила знаменитий образ Сінді Кроуфорд

Зендая днями засвітилась у Мілані в сукні, яку колись носила Сінді Кроуфорд на подіумі. Звісно, цей образ пригорнув багато уваги, адже 32 роки тому Сінді збентежила весь світ своєю сукнею від Ralph Lauren.

Вона виглядала в стилі кантрі-клубу в яскравій білій сукні з вирізом, яка має комірець та відкриту спинку, обтислий ліф і коротку спідницю А-силуету з широкими складками, які наразі є дуже модними.

Непідвладний часу виріб з весняно-літньої колекції Ральфа Лорена 1992 року, Зендая поєднала свою вишукану та вінтажну сукню з класичними білими човниками з гострим носком. 

Зендая втілила образ Сінді Кроуфорд (фото: Getty images)

В якості аксесуарів акторка підібрала кілька каблучок з діамантами, браслет з такими ж каменями й витончені сережки з діамантами від бренду Bulgari.

Також Зендая зробила ніжний макіяж у рожево-сірих відтінках. Вона нафарбувала рожеві губи та підвела вилиці рожевими рум’янами. 

До речі, зачіска Зендаї також сильно нагадує ту, яку носила Кроуфорд у 1992 році на подіумі. Дівчина накрутила локони та вклала волосся на одну сторону. 

Цілком образ юної акторки дійсно майже повністю нагадує той, що колись демонструвала Сінді, щоправда, вже у сучасній інтерпретації.

Сінді Кроуфорд у сікні Ralph Lauren в 1992 році (фото: Pinterest)

Читайте РБК-Україна в Google News
Сінді КроуфордМодні трендиЗендаяАкторка