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Зендая воплотила знаменитый образ Синди Кроуфорд с 1992 года (фото)

Зендая повторила образ Синди Кроуфорд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Зендая в последнее время ошеломляет все премьеры и светские мероприятия своими нарядами, но крайний из них стал особенным. Актриса воплотила в жизнь платье Синди Кроуфорд 32-летней давности.

РБК-Украина (проект Styler) решило сравнить образы звездных красоток и демонстрирует свои наблюдения вам.

Зендая воплотила знаменитый образ Синди Кроуфорд

Зендая на днях засветилась в Милане в платье, которое когда-то носила Синди Кроуфорд на подиуме. Конечно, этот образ привлек много внимания, ведь 32 года назад Синди восхитила весь мир своим платьем от Ralph Lauren.

Она выглядела в стиле кантри-клуба в ярком белом платье с вырезом, которое имеет воротничок и открытую спинку, лиф в обтяжку и короткую юбку А-силуэта с широкими складками, которые сейчас являются очень модными.

Неподвластное времени изделие из весенне-летней коллекции Ральфа Лорена в 1992 году, Зендая соединила свое изысканное и винтажное платье с классическими белыми лодочками с острым носком.

Зендая воплотила образ Синди Кроуфорда (фото: Getty images)

В качестве аксессуаров актриса подобрала несколько колец с бриллиантами, браслет с такими же камнями и изящные серьги с бриллиантами от бренда Bulgari.

Также Зендая сделала нежный макияж в розовато-серых оттенках. Она накрасила розовые губы и подвела скулы розовыми румянами.

Кстати, прическа Зендай также сильно напоминает ту, которую носила Кроуфорд в 1992 году на подиуме. Девушка накрутила локоны и уложила волосы на одну сторону.

В целом образ юной актрисы действительно почти полностью напоминает тот, что когда-то демонстрировала Синди, правда, уже в современной интерпретации.

Синди Кроуфорд в окне Ralph Lauren в 1992 году (фото: Pinterest)

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Синди КроуфордМодные трендыЗендаяАктриса