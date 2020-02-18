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На Землю может упасть огромный астероид: названа дата

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 11:36
На Землю может упасть огромный астероид: названа дата
На Землю может упасть астероид (иллюстративное фото: greatlakesledger.com)

Огромный астероид может столкнуться с поверхностью Земли

К Земле на большой скорости приближается крупный астероид, диаметром около 15 метров, который по своей мощности сможет сравниться с "Челябинским метеоритом", что упал на город в 2013 году. Когда произойдет вероятное столкновение, и что известно о небесном теле - в материале Styler.

Ученые вполне серьезно оценивают вероятность столкновения небесного тела с Землей, но произойдет это нескоро - вероятно в 2043 году.

По словам экспертов, изучающих космическое пространство, наибольшую опасность представляют астероиды размером более 50 метров. Такие гиганты сталкиваются с Землей 1 раз в 300 лет, а 15-метровые - один раз в 30 лет.

Последний пример такого явления - это падение "Челябинского метеорита". Небесное тело столкнулось с Землей 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида.

Тогда падение сопровождалось разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов России, а также Казахстана, что привело к разрушениям в городе и ранениям среди населения.

По оценкам NASA, мощность взрыва, произошедшего в момент входа метеорита в плотные слои атмосферы, составила от 300 до 500 килотонн, что примерно в 20 раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

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