На Землю може впасти величезний астероїд: названа дата

На Землю може впасти астероїд (ілюстративне фото: greatlakesledger.com)

Величезний астероїд може зіткнутися з поверхнею Землі

До Землі на великій швидкості наближається крупний астероїд, діаметром близько 15 метрів, який за своєю потужністю зможе зрівнятися з "Челябінським метеоритом, що впав на місто у 2013 році. Коли відбудеться імовірне зіткнення, і що відомо про небесне тіло - у матеріалі Styler.

Вчені цілком серйозно оцінюють ймовірність зіткнення небесного тіла з Землею, але станеться це нескоро - імовірно у 2043 році.

За словами експертів, які вивчають космічний простір, найбільшу небезпеку представляють астероїди розміром більше за 50 метрів. Такі гіганти стикаються з Землею 1 раз на 300 років, а 15-метрові - один раз на 30 років.

Останній приклад такого явища - це падіння "Челябінського метеорита". Небесне тіло зіткнулося з Землею 15 лютого 2013 року в результаті гальмування в атмосфері Землі невеликого астероїда.

Тоді падіння супроводжувалося руйнуванням з поширенням серії ударних хвиль над територією Челябінської області і частини сусідніх регіонів Росії, а також Казахстану, що призвело до руйнувань в місті і поранень серед населення.

За оцінками NASA, потужність вибуху, що стався в момент входу метеорита в щільні шари атмосфери, становила від 300 до 500 кілотонн, що приблизно у 20 разів перевершує потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму.