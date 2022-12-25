Помилки при вимірюванні тиску, які геть зіпсують показники
При вимірюванні тиску тонометр може показувати неправильні показники. Так трапляється, якщо допускати помилки під час процедури.
Чому так може статися, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Наталя Герасим.
Головні помилки при вимірюванні тиску:
- Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу)
- Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням
- Розмова під час вимірювання
- Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою
- Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників
- Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились
- Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники
Лікарка радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.
Який тиск можна назвати нормальним
За словами кардіолога, ідеальним тиском "хоч для польоту в космос" більшість вважають - 120/80.
"Згідно з моїм клінічним досвідом, для різних пацієнтів показники тиску можуть коливатись. Це може бути 110/70, або 130/80 тощо", - додала медик.
Існує класифікація артеріальної гіпертензії, яка залежить від показників тиску і до нормальних показників відносяться:
- Оптимальний тиск
- Нормальний тиск
- Високий нормальний
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