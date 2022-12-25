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Помилки при вимірюванні тиску, які геть зіпсують показники

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Неділя 25 грудня 2022 09:02
Помилки при вимірюванні тиску, які геть зіпсують показники Як не можна міряти тиск (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При вимірюванні тиску тонометр може показувати неправильні показники. Так трапляється, якщо допускати помилки під час процедури.

Чому так може статися, в Instagram розповіла лікар-кардіолог Наталя Герасим.

Головні помилки при вимірюванні тиску:

  • Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу)
  • Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням
  • Розмова під час вимірювання
  • Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою
  • Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників
  • Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились
  • Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники

Лікарка радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.

Який тиск можна назвати нормальним

За словами кардіолога, ідеальним тиском "хоч для польоту в космос" більшість вважають - 120/80.

"Згідно з моїм клінічним досвідом, для різних пацієнтів показники тиску можуть коливатись. Це може бути 110/70, або 130/80 тощо", - додала медик.

Існує класифікація артеріальної гіпертензії, яка залежить від показників тиску і до нормальних показників відносяться:

  • Оптимальний тиск
  • Нормальний тиск
  • Високий нормальний

Раніше ми писали про ліки від тиску, які не працюють і тому вважаються фуфломіцинами.

Крім того читайте, в якому разі низький тиск - це норма, а коли треба непокоїтися.

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