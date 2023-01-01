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Землю скоро накроет магнитными бурями: когда самые сильные удары января

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Воскресенье 01 января 2023 16:01
Землю скоро накроет магнитными бурями: когда самые сильные удары января Магнитные бури в январе 2023 года (фото)
Автор: Светлана Мащенко

Магнитные бури в январе 2023 года разной эффективности будут накрывать Землю в течение месяца и штормиты начнет уже с первых дней.

Когда ждать ударов, кому опасны бури и как от них уберечься – читайте ниже в материале Styler.

Когда ждать магнитных бурь?

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря января ожидается 3 января, но она будет слабой.

Штормить будет 19-20 января.

Геомагнитное поле будет оставаться возбужденным 4 и 18 января.

В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний.

Что такое магнитная буря

Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Такое явление может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у некоторых людей.

Они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Кому нужно беречься, и как это правильно делать

Подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, также те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.

Чтобы уберечь здоровье, нужно следовать советам:

  • Полноценно спать по 7-8 часов в день.
  • Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
  • Здорово питаться – отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
  • Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
  • Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
  • При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом.

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