Землю скоро накроет магнитными бурями: когда самые сильные удары января
Магнитные бури в январе 2023 года разной эффективности будут накрывать Землю в течение месяца и штормиты начнет уже с первых дней.
Когда ждать ударов, кому опасны бури и как от них уберечься – читайте ниже в материале Styler.
Когда ждать магнитных бурь?
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря января ожидается 3 января, но она будет слабой.
Штормить будет 19-20 января.
Геомагнитное поле будет оставаться возбужденным 4 и 18 января.
В остальные дни месяца ожидается, что обстановка будет спокойной, с возможностью небольших колебаний.
Что такое магнитная буря
Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.
Такое явление может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у некоторых людей.
Они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Кому нужно беречься, и как это правильно делать
Подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, также те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.
Чтобы уберечь здоровье, нужно следовать советам:
- Полноценно спать по 7-8 часов в день.
- Прогуливаться на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
- Здорово питаться – отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
- Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
- Избегать физических и эмоциональных перегрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
- При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом.
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