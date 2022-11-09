На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря: коли варто поберегтися

Магнітна буря накриє Землю завтра, 10 листопада. Ця буря буде високого рівня і розтягнеться на кілька днів. Можуть бути відчутні погіршення здоров'я багатьох людей, а також перебої в роботі приладів.

Скільки триватиме ця магнітна буря і які способи допоможуть знизити її вплив - читайте в матеріалі нижче.

За даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю у четвер, 10 листопада. Рівень цієї бурі досягне позначки G1 (5), а отже, вплив зможуть відчути багато людей на планеті.

Штормитиме три дні: 10 та 11 листопада рівень G1 і лише 12 листопада магнітосфера почне потроху заспокоюватися. У стабільний стан вона повернеться лише 13 листопада.

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Як впливає магнітна буря на здоров'я людини

У такі дні погіршення самопочуття зазвичай відчувають люди з хронічними захворюваннями, похилого віку та зі схильністю до метеочутливості. Але за сильних бурях невелике нездужання можуть відчути й здорові люди.

Найчастіші симптоми:

Головний біль, запаморочення

Сонливість, загальмованість

Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома

Стрибки артеріального тиску та перепади серцебиття

Порушення концентрації, уважності

Безсоння

Апатія, депресивні стани

Ломота в м'язах та кінцівках

Дратівливість, агресія, запальність

Загострення тривожності

Загострення хронічних захворювань

Як можна допомогти організму

Медики рекомендують у такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, намагатися більше відпочивати та не вплутуватися в конфліктні ситуації.

Дуже важливо повноцінно висипатися, не менше 7-9 годин на добу та дотримуватися здорового графіка, повноцінного раціону харчування.

Бажано віддавати перевагу здоровим продуктам, а гостре, солоне, шкідливе – виключити. Кількість кави потрібно зменшити, а трав'яного чаю та води – збільшити.

Не рекомендується у такі дні вживати алкоголь.

Зменшити вплив магнітної бурі допоможуть контрастний душ, розслаблююча ванна вечорами, прогулянки на свіжому повітрі.

Людям із хронічними захворюваннями варто обережніше розподіляти навантаження, більше відпочивати, не нервувати та тримати під руками необхідні ліки.