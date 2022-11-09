На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда стоит поберечься
Магнитная буря накроет Землю уже завтра, 10 ноября. Эта буря будет высокого уровня и растянется на несколько дней. Могут быть ощутимые ухудшения здоровья у многих людей, а также перебои в работе приборов.
Сколько продлится эта магнитная буря и какие способы помогут снизить ее воздействия - читайте в материале ниже.
По данным портала Meteoagent, мощная магнитная буря накроет Землю в четверг, 10 ноября. Уровень этой бури достигнет отметки G1 (5), а значит воздействие смогут ощутить многие люди на планете.
Штормить будет три дня: 10 и 11 ноября уровень G1 и только 12 ноября магнитосфера начнет понемногу успокаиваться. В стабильное состояние она вернется только 13 ноября.
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Как влияет магнитная буря на здоровье человека
В такие дни ухудшение самочувствия обычно ощущают люди с хроническими заболеваниями, пожилого возраста и со склонностью к метеочувствительности. Но при сильных бурях небольшое недомогание могут почувствовать и здоровые люди.
Самые частые симптомы:
- Головная боль, головокружение
- Сонливость, заторможенность
- Быстрая утомляемость, слабость, сильная усталость
- Скачки артериального давления и перепады сердцебиения
- Нарушение концентрации, внимательности
- Бессонница
- Апатия, депрессивные состояния
- Ломота в мышцах и конечностях
- Раздражительность, агрессия, вспыльчивость
- Обострение тревожности
- Обострение хронических заболеваний
Как можно помочь организму
Медики рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, стараться больше отдыхать и не ввязываться в конфликтные ситуации.
Очень важно полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки и придерживаться здорового графика, полноценного рациона питания.
Желательно отдавать предпочтение здоровым продуктам, а острое, соленое, вредное - исключить. Количество кофе нужно уменьшить, а травяного чая и воды - увеличить.
Не рекомендуется в такие дни употреблять алкоголь.
Снизить воздействие магнитной бури помогут контрастный душ, расслабляющая ванна по вечерам, прогулки на свежем воздухе.
Людям с хроническими заболеваниями стоит осторожнее распределять нагрузку, больше отдыхать, не нервничать и держать под руками необходимые лекарства.
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