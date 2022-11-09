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На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда стоит поберечься

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Среда 09 ноября 2022 11:04
На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда стоит поберечься На Землю надвигается мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет Землю уже завтра, 10 ноября. Эта буря будет высокого уровня и растянется на несколько дней. Могут быть ощутимые ухудшения здоровья у многих людей, а также перебои в работе приборов.

Сколько продлится эта магнитная буря и какие способы помогут снизить ее воздействия - читайте в материале ниже.

По данным портала Meteoagent, мощная магнитная буря накроет Землю в четверг, 10 ноября. Уровень этой бури достигнет отметки G1 (5), а значит воздействие смогут ощутить многие люди на планете.

Штормить будет три дня: 10 и 11 ноября уровень G1 и только 12 ноября магнитосфера начнет понемногу успокаиваться. В стабильное состояние она вернется только 13 ноября.

На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: когда стоит поберечься

Скриншот

Как влияет магнитная буря на здоровье человека

В такие дни ухудшение самочувствия обычно ощущают люди с хроническими заболеваниями, пожилого возраста и со склонностью к метеочувствительности. Но при сильных бурях небольшое недомогание могут почувствовать и здоровые люди.

Самые частые симптомы:

  • Головная боль, головокружение
  • Сонливость, заторможенность
  • Быстрая утомляемость, слабость, сильная усталость
  • Скачки артериального давления и перепады сердцебиения
  • Нарушение концентрации, внимательности
  • Бессонница
  • Апатия, депрессивные состояния
  • Ломота в мышцах и конечностях
  • Раздражительность, агрессия, вспыльчивость
  • Обострение тревожности
  • Обострение хронических заболеваний

Как можно помочь организму

Медики рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, стараться больше отдыхать и не ввязываться в конфликтные ситуации.

Очень важно полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки и придерживаться здорового графика, полноценного рациона питания.

Желательно отдавать предпочтение здоровым продуктам, а острое, соленое, вредное - исключить. Количество кофе нужно уменьшить, а травяного чая и воды - увеличить.

Не рекомендуется в такие дни употреблять алкоголь.

Снизить воздействие магнитной бури помогут контрастный душ, расслабляющая ванна по вечерам, прогулки на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит осторожнее распределять нагрузку, больше отдыхать, не нервничать и держать под руками необходимые лекарства.

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