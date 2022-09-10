Почему внезапно кружится голова: медики назвали самые частые причины

Головокружение может произойти по очень многим причинам. Внезапное головокружение может быть ситуативным и не представлять опасности, а может стать симптомом каких-то более серьезных проблем со здоровьем. И тогда нужно искать причину и пройти обследование.

Окружающий мир начал шататься или кружится? Такое состояние вызывает испуг и дискомфорт. А еще потеря равновесия может привести к падению и травмам.

Сложность такого симптома заключается в том, что он может быть сигналом об очень многих разных проблемах. Если же головокружение посещает вас часто и становится ярко выраженным - стоит обратиться к врачу за консультацией.

Чаще всего у людей бывает так называемое позиционное головокружение, связанное с нарушением работы вестибулярного аппарата при смене положения тела. Такое головокружение случается время от времени, длится недолго и быстро проходит. И обычно исчезает без последствий.

Причинами такого головокружения могут быть:

Перегревание

Обезвоживание

Голод

Снижение уровня глюкозы

Анемия

Отравление

Вирусные и бактериальные инфекции

Травмы головы, уха

Кровопотеря, внутренние кровотечения

Высокое или низкое артериальное давление

Нарушение мозгового кровообращения

Стресс

Недосып

Усталость

Алкогольная или другие виды интоксикации

Если симптом вас тревожит, нарастает или мешает нормальной жизнедеятельности - это серьезные причины для консультации с врачом. Каждый случай нужно разбирать индивидуально.