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Почему внезапно кружится голова: медики назвали самые частые причины

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 20:00
Почему внезапно кружится голова: медики назвали самые частые причины Фото: Причины внезапного головокружения (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Головокружение может произойти по очень многим причинам. Внезапное головокружение может быть ситуативным и не представлять опасности, а может стать симптомом каких-то более серьезных проблем со здоровьем. И тогда нужно искать причину и пройти обследование.

Какие самые частые причины головокружения, рассказали на портале "Бережи себе".

Окружающий мир начал шататься или кружится? Такое состояние вызывает испуг и дискомфорт. А еще потеря равновесия может привести к падению и травмам.

Сложность такого симптома заключается в том, что он может быть сигналом об очень многих разных проблемах. Если же головокружение посещает вас часто и становится ярко выраженным - стоит обратиться к врачу за консультацией.

Чаще всего у людей бывает так называемое позиционное головокружение, связанное с нарушением работы вестибулярного аппарата при смене положения тела. Такое головокружение случается время от времени, длится недолго и быстро проходит. И обычно исчезает без последствий.

Причинами такого головокружения могут быть:

  • Перегревание
  • Обезвоживание
  • Голод
  • Снижение уровня глюкозы
  • Анемия
  • Отравление
  • Вирусные и бактериальные инфекции
  • Травмы головы, уха
  • Кровопотеря, внутренние кровотечения
  • Высокое или низкое артериальное давление
  • Нарушение мозгового кровообращения
  • Стресс
  • Недосып
  • Усталость
  • Алкогольная или другие виды интоксикации

Если симптом вас тревожит, нарастает или мешает нормальной жизнедеятельности - это серьезные причины для консультации с врачом. Каждый случай нужно разбирать индивидуально.

Почему внезапно кружится голова: медики назвали самые частые причиныПочему внезапно кружится голова: медики назвали самые частые причины

Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвала пять неочевидных причин головной боли по утрам.

А еще рассказывали о том, как быстро избавиться от сонливости и начать работать.

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