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На Землю насувається магнітна буря. До чого це призведе

Через спалах на Сонці почалася магнітна буря (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

На Сонці стався черговий спалах, який призвів до того, що на Землю насувається магнітна буря. Метеозалежні люди можуть відчувати наслідки усього цього, також можливі незначні збої у роботі GPS та супутникового зв'язку.

Скільки триватиме буря та наскільки сильною вона буде, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: The Watchers, Meteoagent.

Коли почалася магнітна буря

Повідомляється, що потужний спалах на Сонці стався 10 березня. Науковці помітили викид коронарної маси II типу та з'ясували, що окрім цього відбувся радіовибух.

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Через спалах та викид коронарної маси Земля "потрапила під удар" магнітної бурі. Перші коливання були помітні вже 10 березня. Буря триватиме до 12 березня. 

Втім, сильно хвилюватися не варто. Пік цієї бурі був 10 березня, а вже днями ситуація стабілізується.

Коли будуть магнітні бурі (скріншот)

Чим небезпечні магнітні бурі

Відомо, що магнітні бурі можуть нести ряд ризиків, як для людей, так і для інфраструктури. Зокрема, вони вливають на здоров'я:

  • метеозалежних людей - можуть початися нудота, апатія, порушення сну, головного болю, запаморочення, загострення хронічних захворювань
  • людей, які страждають від проблем з серцем - під час магнітних бур зростає ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.

Окрім цього, магнітні бурі можуть посилювати тривожність, дратівливість, депресію. Втім, усе залежить від їхньої сили та потужності.

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Магнітна буря