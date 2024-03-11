На Землю насувається магнітна буря. До чого це призведе

На Сонці стався черговий спалах, який призвів до того, що на Землю насувається магнітна буря. Метеозалежні люди можуть відчувати наслідки усього цього, також можливі незначні збої у роботі GPS та супутникового зв'язку.
Скільки триватиме буря та наскільки сильною вона буде, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: The Watchers, Meteoagent.
Повідомляється, що потужний спалах на Сонці стався 10 березня. Науковці помітили викид коронарної маси II типу та з'ясували, що окрім цього відбувся радіовибух.
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Через спалах та викид коронарної маси Земля "потрапила під удар" магнітної бурі. Перші коливання були помітні вже 10 березня. Буря триватиме до 12 березня.
Втім, сильно хвилюватися не варто. Пік цієї бурі був 10 березня, а вже днями ситуація стабілізується.
Відомо, що магнітні бурі можуть нести ряд ризиків, як для людей, так і для інфраструктури. Зокрема, вони вливають на здоров'я:
Окрім цього, магнітні бурі можуть посилювати тривожність, дратівливість, депресію. Втім, усе залежить від їхньої сили та потужності.
Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що вчені б'ють на сполох через сонячну пляму, ширшу за Землю в 15 разів.
Окрім цього, раніше стало відомо, що нейрохірург пояснив, як магнітні бурі впливають на наш мозок.