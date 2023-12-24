Нейрохірург пояснив, як магнітні бурі впливають на наш мозок

Досить часто люди виправдовують свої вчинки магнітними бурями, які ніби впливають на нашу поведінку.

Та чи насправді магнітні бурі настільки сильно впливають на нас і наш мозок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посилання на інтерв’ю нейрохірурга Марка Глухенького на YouTube-каналі "Здорова розмова".

Як магнітні бурі впливають на наш мозок

Заведено вважати, що магнітні бурі мають сильний вплив на людський мозок, поведінку та вчинки, які ми іноді робимо необмірковано. Звісно, їх дуже зручно скинути на бурі, адже про їхній вплив завжди багато розмов.

Особливо такий прийом полюбляють використовувати жінки та скидати все на магнітні бурі. Проте чи дійсно вони настільки сильно впливають на наш стан та мозок, що затуманюють здоровий глузд і псують наш фізичний та ментальний стан - може сказати нейрохірург, адже саме він розуміється на тому, як працює мозок.

"У нас є планета земля, є сила магнетизму, є якісь зовнішні фактори, ті ж самі магнітні бурі, які цей нормальний стан змінюють. І це нормально", - каже нейрохірург.

Але за словами лікаря, є люди метеозалежні, а є ті, хто не метеозалежний. І магнітні бурі та Ретроградний Меркурій порушують наш нормальний гомеостаз.

Та якщо під час магнітних бурь у людини постійно болить голова і він входить у стан слабкості, то справа не в бурях.

"Головний біль, слабкість, біль у серці при магнітних бурях - це все є фактором ризику. Тобто хронічні проблеми чи хронічні захворювання в першу чергу дадуть про себе знати під час магнітних бурь", - каже нейрохірург.

Тож, не запускайте свої хронічні хвороби, щоб не потерпати від болю та слабкості в періоди магнітних бурь та Ретроградного Меркурія, які можуть змінювати наш стан і посилювати відчуття болю від хронічних захворювань, які можуть проявлятися лише в певні періоди. Але у кожного з нас все індивідуально.