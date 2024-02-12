"Видно неозброєним оком". Вчені б'ють на сполох через сонячну пляму, ширшу за Землю в 15 разів

Сонячні плями утворюються регулярно, проте нещодавно вчені зафіксували гігантську пляму AR3576, обернену "обличчям" до нашої планети і більшу за Землю у 15 разів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Spaceweather, Space.com.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про гігантську сонячну пляму та її ймовірний вплив на Землю.

Що відомо про гігантську сонячну пляму

Нещодавно марсохід NASA під назвою Perseverance зробив з поверхні Червоної планети знімки, які показали гігантську групу сонячних плям, які практично "зливаються" в одну.

У своїй сукупності вони простягаються на понад 200 000 кілометрів і містять щонайменше чотири темних ядра, кожне з яких перевищує розміри Землі.

Нині ця масштабна сонячна пляма під назвою AR3576, що в цілому у 15 разів ширша за Землю, розвернулася у бік нашої планети.

Як утворюються сонячні плями

Плями на Сонці утворюються регулярно через особливості його магнітного поля. Це, по суті, просто холодніші (і тому темніші) ділянки космічного об'єкта.

Водночас такі плями є важливим чинником космічної "погоди" для планет Сонячної системи, оскільки провокують спалахи випромінювання і навіть викиди деяких речовин з Сонця.

Зазвичай такі плями мають розмір до 12 000 кілометрів (майже як діаметр Землі), однак інколи вони "сходяться" разом, як це сталося з плямою AR3576.

Сонячна пляма AR3576 (інфографіка: NASA/SDO/AIA/EVE/HMI)

Чим сонячна пляма загрожує людям

Зафіксована Perseverance сонячна пляма настільки велика, що її можна побачити з Землі неозброєним оком. Достатньо лише вдягти спеціальні окуляри для спостереження за затемненнями.

Згідно з інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, ця сонячна пляма може становити загрозу й викликати сонячні спалахи найпотужнішого типу - класу X.

На думку вчених, обернена до Землі AR3576 може "створювати" полярне сяйво, спричиняти перебої з радіозв'язком та впливати на електронні технології на Землі.

Крім того, ця сонячна пляма може стати причиною потужних геомагнітних бур.