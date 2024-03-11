На Землю надвигается магнитная буря. К чему это приведет

Когда началась магнитная буря

Сообщается, что мощная вспышка на Солнце произошла 10 марта. Ученые заметили выброс коронарной массы II типа и выяснили, что кроме этого произошел радиовзрыв.

Из-за вспышки и выброса коронарной массы Земля "попала под удар" магнитной бури. Первые колебания были заметны уже 10 марта. Буря продлится до 12 марта.

Впрочем, сильно беспокоиться не стоит. Пик этой бури был 10 марта, а на днях ситуация стабилизируется.

Когда будут магнитные бури (скриншот)

Чем опасны магнитные бури

Известно, что магнитные бури могут нести ряд рисков, как для людей, так и инфраструктуры. В частности, они вливают на здоровье:

метеозависимых людей - могут начаться тошнота, апатия, нарушение сна, головной боли, головокружение, обострение хронических заболеваний

людей, страдающих проблемами с сердцем - во время магнитных бурь возрастает риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений.

Кроме того, магнитные бури могут усиливать тревожность, раздражительность, депрессию. Впрочем, все зависит от их силы и мощности.