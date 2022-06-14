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Землю накроет сильной магнитной бурей: названа дата удара

Коллаж РБК-Украина: Магнитные бури в июне 2022 будут сильными
Автор: Светлана Мащенко

В июне 2022 из-за вспышки на Солнце нас ждет сильная магнитная буря, которая может вызвать недомогание и обострение болезней у многих людей.

Когда ждать геомагнитную бурю, кому она опасна и как уберечься - читайте ниже в нашем материале.

Дата магнитной бури

Так, в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что в период с 7 по 22 июня Солнце может выбросить вспышку М-класса. В связи с этим явлением 15 июня возможны магнитные бури уровня G1 и G2.

Что такое магнитная буря и почему она опасна

Под термином "магнитная (геомагнитная) буря" подразумевается нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Подобное явление может длиться несколько часов, а может и несколько дней.

Геомагнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей, тех, у кого есть хронические болезни, гипертония, гипотония, болезни сердца и сосудов.

Частыми симптомами являются:

  • снижение или повышение артериального давления;
  • неприятные ощущения в области сердца;
  • ощущение тяжести в ногах;
  • могут обостриться хронические заболевания;
  • головная боль, мигрень;
  • бессонница или сонливость;
  • ухудшение настроения, снижение работоспособности, депрессивное состояние.

Как избежать влияния магнитной бури

Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.

Вот несколько советов для сохранения здоровья:

  • помните о полноценном отдыхе - спите 7-8 часов в сутки,
  • гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого нахождения на солнце в жаркие дни,
  • откажитесь от вредной еды, напитков - пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов,
  • избегайте стрессовых ситуаций и физических перегрузок.

Ранее синоптик рассказал, что весна 2022 в Киеве была уникальной.

Также мы писали, в каких случаях обязательно надо принимать дополнительно витамин В12.

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Магнитная буря