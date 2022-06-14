Землю накроет сильной магнитной бурей: названа дата удара

Дата магнитной бури

Так, в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что в период с 7 по 22 июня Солнце может выбросить вспышку М-класса. В связи с этим явлением 15 июня возможны магнитные бури уровня G1 и G2.

Что такое магнитная буря и почему она опасна

Под термином "магнитная (геомагнитная) буря" подразумевается нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Подобное явление может длиться несколько часов, а может и несколько дней.

Геомагнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей, тех, у кого есть хронические болезни, гипертония, гипотония, болезни сердца и сосудов.

Частыми симптомами являются:

снижение или повышение артериального давления;

неприятные ощущения в области сердца;

ощущение тяжести в ногах;

могут обостриться хронические заболевания;

головная боль, мигрень;

бессонница или сонливость;

ухудшение настроения, снижение работоспособности, депрессивное состояние.

Как избежать влияния магнитной бури

Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.

Вот несколько советов для сохранения здоровья: