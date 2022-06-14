Землю накроет сильной магнитной бурей: названа дата удара

В июне 2022 из-за вспышки на Солнце нас ждет сильная магнитная буря, которая может вызвать недомогание и обострение болезней у многих людей.
Когда ждать геомагнитную бурю, кому она опасна и как уберечься - читайте ниже в нашем материале.
Так, в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что в период с 7 по 22 июня Солнце может выбросить вспышку М-класса. В связи с этим явлением 15 июня возможны магнитные бури уровня G1 и G2.
Под термином "магнитная (геомагнитная) буря" подразумевается нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Подобное явление может длиться несколько часов, а может и несколько дней.
Геомагнитная буря может влиять на самочувствие метеозависимых людей, тех, у кого есть хронические болезни, гипертония, гипотония, болезни сердца и сосудов.
Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.
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