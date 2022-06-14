Землю накриє сильною магнітною бурею: названа дата удару

Дата магнітної бурі

Так, в центрі прогнозування космічної погоди Національного агентства океанічних і атмосферних досліджень США прогнозують, що в період з 7 по 22 червня Сонце може викинути спалах М-класу. У зв'язку з цим явищем 15 червня можливі магнітні бурі рівня G1 і G2.

Що таке магнітна буря і чому вона небезпечна

Під терміном "магнітна (геомагнітна) буря" мається на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Подібне явище може тривати кілька годин, а може і кілька днів.

Геомагнітна буря може впливати на самопочуття метеозалежних людей, тих, у кого є хронічні хвороби, гіпертонія, гіпотонія, хвороби серця і судин.

Частими симптомами є:

зниження або підвищення артеріального тиску;

неприємні відчуття в області серця;

відчуття тяжкості в ногах;

можуть загостритися хронічні захворювання;

головний біль, мігрень;

безсоння або сонливість;

погіршення настрою, зниження працездатності, депресивний стан.

Як уникнути впливу магнітної бурі

Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.

Ось кілька порад для збереження здоров'я: