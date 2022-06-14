Землю накриє сильною магнітною бурею: названа дата удару

У червні 2022 через спалах на Сонці нас чекає сильна магнітна буря, яка може викликати нездужання і загострення хвороб у багатьох людей.
Коли чекати геомагнітну бурю, кому вона небезпечна і як уберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.
Так, в центрі прогнозування космічної погоди Національного агентства океанічних і атмосферних досліджень США прогнозують, що в період з 7 по 22 червня Сонце може викинути спалах М-класу. У зв'язку з цим явищем 15 червня можливі магнітні бурі рівня G1 і G2.
Під терміном "магнітна (геомагнітна) буря" мається на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.
Подібне явище може тривати кілька годин, а може і кілька днів.
Геомагнітна буря може впливати на самопочуття метеозалежних людей, тих, у кого є хронічні хвороби, гіпертонія, гіпотонія, хвороби серця і судин.
Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.
Ось кілька порад для збереження здоров'я:
Раніше синоптик розповів, що весна 2022 в Києві була унікальною.
Також ми писали, в яких випадках обов'язково треба приймати додатково вітамін В12.