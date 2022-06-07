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Нынешняя весна в Киеве стала уникальной: синоптик назвал причину

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 20:30
Нынешняя весна в Киеве стала уникальной: синоптик назвал причину В Киеве не было ни одной грозы весной 2022 года (фото: Styler)
Автор: Никита Мельников

Весна 2022 года была для Киева уникальной в плане погоды - в столице не было ни одной грозы с присущими явлению громом и молнией. Кажется, сама природа смиловалась над горожанами и уберегла их от излишнего беспокойства во время воздушных тревог и взрывов.

Почему так произошло, рассказал в комментарии Styler кандидат географических наук, синоптик Meteoprog.ua Игорь Кибальчич.

В чем уникальность весны 2022 в Киеве

"В течение весны в столице не было зафиксировано ни одной грозы в этом году, согласно данным наблюдений с городской метеостанции. Событие такого плана нечасто конечно", - говорит Кибальчич.

По словам эксперта, причиной этому послужило то, что в большую часть времени над городом царили прохладные воздушные массы с севера и северо-запада, а осадки имели больше осадный (равномерный) характер.

Апрель и май были холоднее, чем обычно

Среднемесячная температура в Киеве за апрель оказалась на 1,9 градуса ниже нормы, а май был на 1,2 градуса холоднее многолетних показателей.

В свою очередь для грозовой деятельности необходимо наличие теплого и влажного воздуха, в котором есть условия для конвекции.

Именно благодаря конвекции возникают кучево-дождевые облака, в которых и сверкают молнии.

Для Киева 5 гроз в мае - норма

Если обратиться к многолетним метеорологическим данным, говорит синоптик, то для Киева нормой считается 1 день с грозой в апреле и 5 дней в мае.

"Естественно, от года к году этот показатель существенно колеблется, но если усреднить данные лет за 30, тогда мы и получим ту же норму", - добавил он.

Что было в предыдущих годах

Например, вот таким был Вечерний Киев 28 мая 2021 года:

Нынешняя весна в Киеве стала уникальной: синоптик назвал причину

Гроза в Киеве (фото: twitter.com/VVPhoto95)

2 мая 2020 года под раскаты грома несся сильный дождь, а затем посыпался мощный град:

3 мая 2019 года ураган повалил в Киеве деревья, столицу накрыло грозой с черной тучей и ливнем:

Нынешняя весна в Киеве стала уникальной: синоптик назвал причину

Гроза в Киеве (фото: dtp.kiev.ua)

Действительно, сложно вспомнить весну в Киеве без грозы. Но в этом году даже погода будто сжалилась над жителями столицы и не пугала их лишний раз громкими звуками.

Первая же гроза прогремела летом, а именно 2 июня.

Ранее мы писали, какой будет погода в Украине в июне 2022.

Напомним, на днях синоптики объявили об опасности из-за антициклона Burkhart.

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