Нынешняя весна в Киеве стала уникальной: синоптик назвал причину
Весна 2022 года была для Киева уникальной в плане погоды - в столице не было ни одной грозы с присущими явлению громом и молнией. Кажется, сама природа смиловалась над горожанами и уберегла их от излишнего беспокойства во время воздушных тревог и взрывов.
Почему так произошло, рассказал в комментарии Styler кандидат географических наук, синоптик Meteoprog.ua Игорь Кибальчич.
В чем уникальность весны 2022 в Киеве
"В течение весны в столице не было зафиксировано ни одной грозы в этом году, согласно данным наблюдений с городской метеостанции. Событие такого плана нечасто конечно", - говорит Кибальчич.
По словам эксперта, причиной этому послужило то, что в большую часть времени над городом царили прохладные воздушные массы с севера и северо-запада, а осадки имели больше осадный (равномерный) характер.
Апрель и май были холоднее, чем обычно
Среднемесячная температура в Киеве за апрель оказалась на 1,9 градуса ниже нормы, а май был на 1,2 градуса холоднее многолетних показателей.
В свою очередь для грозовой деятельности необходимо наличие теплого и влажного воздуха, в котором есть условия для конвекции.
Именно благодаря конвекции возникают кучево-дождевые облака, в которых и сверкают молнии.
Для Киева 5 гроз в мае - норма
Если обратиться к многолетним метеорологическим данным, говорит синоптик, то для Киева нормой считается 1 день с грозой в апреле и 5 дней в мае.
"Естественно, от года к году этот показатель существенно колеблется, но если усреднить данные лет за 30, тогда мы и получим ту же норму", - добавил он.
Что было в предыдущих годах
Например, вот таким был Вечерний Киев 28 мая 2021 года:
Гроза в Киеве (фото: twitter.com/VVPhoto95)
2 мая 2020 года под раскаты грома несся сильный дождь, а затем посыпался мощный град:
3 мая 2019 года ураган повалил в Киеве деревья, столицу накрыло грозой с черной тучей и ливнем:
Гроза в Киеве (фото: dtp.kiev.ua)
Действительно, сложно вспомнить весну в Киеве без грозы. Но в этом году даже погода будто сжалилась над жителями столицы и не пугала их лишний раз громкими звуками.
Первая же гроза прогремела летом, а именно 2 июня.
Ранее мы писали, какой будет погода в Украине в июне 2022.
Напомним, на днях синоптики объявили об опасности из-за антициклона Burkhart.