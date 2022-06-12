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Врачи рассказали, когда обязательно надо принимать дополнительно витамин В12

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Воскресенье 12 июня 2022 19:31
Врачи рассказали, когда обязательно надо принимать дополнительно витамин В12 Фото: когда и как принимать витамин В12 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Витамины группы В очень важны для нашего здоровья, а особенно В12, который в некоторых случаях надо принимать дополнительно.

Когда это точно необходимо, рассказала доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Зачем нам витамин В12

Медики уверены, что основными физиологическими функциями витамина В12 являются:

  • предотвращение злокачественной анемии,
  • участие в выработке эритроцитов костного мозга,
  • поддержание здоровья нервной системы.

Сколько витамина надо для здоровья

Организму требуется очень мало витамина B12, а рекомендуемая суточная норма витамина B12 для взрослых составляет около 2,4 микрограмма.

Если в организме человека не хватает витамина B12, это может вызвать многие клинические симптомы, такие как анемия, тошнота, рвота, анорексия, слабость, усталость, учащенное сердцебиение, одышка, бледность кожи, повреждение нервов, нарушение настроения и т. д.

Витамин B12, как правило, хранится в печени в течение длительного времени, а общее его количество составляет лишь примерно 2-3 мг.

"Если его не дополнить новой дозой витамина B12, сохраненный витамин B12 все еще может удовлетворять потребности организма в течение 3-5 лет", - говорит врач.

Когда витамин В12 нужен дополнительно

Врач говорит, что пока вы питаетесь сбалансировано, у вас не будет дефицита витамина B12. Если питание несбалансированное, то витамин необходимо принимать дополнительно.

Витамин В12 содержится в молочных продуктах, яичном желтке, мясе, печени, почках и рыбе.

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