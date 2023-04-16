Землю накриє потужний зорепад Ліриди: де і коли можна буде побачити метеоритний потік

Зірковий потік Ліриди

Цей потік вважається одним із найдавніших метеоритних дощів. Він відомий людству вже понад 2500 років. Існують згадки китайських астрономів про спостереження за Ліридами у 687 році до нашої ери.

Ще давні астрологи та астроному спостерігали за ним і встановили, що потік має радіант у сузір'ї Ліри. Вважається, що це зоряне скупчення у небі символізує творчий потенціал людини.

Ліриди – дуже швидкі та яскраві метеори. Вони поступаються у швидкості та яскравості знаменитим Персеїдами, проте на небі ці метеори теж дуже добре видно навіть неозброєним оком.

Коли та де можна побачити зорепад Ліриди

До шлейфу комети Тетчєра, яка залишить метеоритний потік Ліриди, Земля потрапляє 16 квітня. Вийде вона з цього шлейфу 29 квітня. Відповідно, спостерігати зірковий потік можна буде близько 2 тижнів, з піком із 21 по 23 квітня.

Побачити зорепад Ліриди зможуть жителі всієї земної кулі, але найяскравіше метеори будуть видні у північній півкулі. У тому числі помилуватися Ліридами зможуть і жителі України.

Астрономи-аматори зможуть помилуватися метеорами, що падають, без спеціальної техніки. У піковий час достатньо буде вибратися вночі на природу, де немає джерел світла.

Ліриди не залишають довгих шлейфів яскравого пилу, вони пролітають через атмосферу Землі дуже швидко і дає час від часу яскравий спалах, який називають "вогненна куля".

У пікові дні можна буде побачити близько 18 метеорів на годину, а швидкість буде 47 км/с.