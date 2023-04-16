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Землю накроет мощный звездопад Лириды: где и когда можно будет увидеть метеоритный поток

Звездопад Лириды в апреле 2023 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощный метеоритный поток Лириды накроет Землю во второй половине апреля. Он начинается 16 апреля и продлится до 29 апреля, а пика этот звездопад достигнет 21-23 апреля.

Что это за метеоритный поток, где и когда его можно увидеть, рассказали в Space.

Звездный поток Лириды

Этот поток считается одним из самых древних метеоритных дождей. Он известен человечеству уже более 2500 лет. Существуют упоминания китайских астрономов о наблюдении за Лиридами в 687 году до нашей эры.

Еще древние астрологи и астроному наблюдали за ним и установили, что поток имеет радиант в созвездии Лиры. Считается, что это звездное скопление в небе символизирует творческий потенциал человека.

Лириды - очень быстрые и яркие метеоры. Они уступают в скорости и яркости знаменитым Персеидами, однако на небе эти метеоры тоже очень хорошо видны даже невооруженным глазом.

Когда и где можно увидеть звездопад Лириды

В шлейф кометы Тетчера, которая оставит метеоритный поток Лириды, Земля попадает 16 апреля. Выйдет она из этого шлейфа 29 апреля. Соответственно, наблюдать звездный поток можно будет около 2 недель, с пиком с 21 по 23 апреля.

Увидеть звездопад Лириды смогут жители всего земного шара, но ярче всего метеоры будут видны в северном полушарии. В том числе, полюбоваться Лиридами смогут и жители Украины.

Астрономы-любители смогут полюбоваться падающими метеорами без специальной техники. В пиковое время достаточно будет выбраться ночью на природу, где нет источников света.

Лириды не оставляют длинных шлейфов яркой пыли, они пролетают через атмосферу Земли очень быстро и дает время от времени яркую вспышку, которую называют "огненный шар".

В пиковые дни можно будет увидеть около 18 метеоров в час, а их скорость будет 47 км/с.

Кстати, ранее мы писали о том, что Илон Маск показал, как будет заселять Марс людьми.

А еще рассказывали о том, что в NASA показали самый большой смерч на Солнце.

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