У NASA показали найбільший смерч на Сонці: неймовірне відео

Обсерваторія Сонячної динаміки NASA зафіксувала неймовірно величезне торнадо, яке пройшло по поверхні Сонця. Цей торнадо складався з бурхливих вихорів плазми, і їхня висота була така величезна, що могла б знищити цілу планету.

За даними SpaceWeather, астрономи обсерваторії відстежували "сонячний торнадо" з 14 березня. Він існував 4 дні, а потім розвіявся у хмару намагніченого газу.

Сонячний смерч виник біля північного полюса Сонця 15, потім він продовжував зростати та змінювати форму. А наприкінці він виплюнув шлейф плазми (іонізованого газу) у космос.

Незвичайне явище вдалося зняти на фото та відео різним астрономам-аматорам та астрофотографам.

"Цей стовп плазми, що обертається, висотою в 14 земних куль виливав на Сонці краплі розпеченого матеріалу розміром з Місяць. Я не можу уявити собі більш пекельного місця", - написав на своїй сторінці в Twitter астрофотограф Ендрю Маккарті та розмістив відео торнадо.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA