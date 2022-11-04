Землю накриє потужна магнітна буря: коли треба поберегти здоров'я

Коли буде магнітна буря

За даними Meteoagent, сильна буря з індексом 5 (G1) накриє Землю вже у суботу, 5 листопада. При такому рівні впливу проблеми із самопочуттям та головний біль бувають у багатьох людей. Також можуть бути перебої у роботі різної апаратури.

Ця буря буде пов'язана з проходженням Землі крізь потік сонячного вітру, що швидко рухається. Потік сонячного вітру зіткнеться із магнітним полем Землі.

Буря 5 листопада буде короткою і вже до неділі, 6 листопада, магнітосфера знову заспокоїться. Наступна сильна магнітна буря очікується 10-12 листопада. Ця буря буде затяжною і досягне рівня G1.

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Як впливає магнітна буря на людину

У дні магнітних бурі багато людей відчувають загальне погіршення самопочуття. Може бути млявість, сонливість, головний біль, сильна втома і слабкість. Також можуть бути такі симптоми:

Запаморочення

Стрибки артеріального тиску

Порушення серцевого ритму

Порушення концентрації

Безсоння

Апатія, депресивні стани

Ломота в м'язах та кінцівках

Дратівливість, агресія

Загострення тривожності

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Насамперед постарайтеся повноцінно виспатися – не менше 7-9 годин. Дотримуйтесь нормального графіка харчування та включіть у раціон здорові продукти.

Відмовтеся від шкідливої їжі, алкоголю, зменште кількість кави та пийте достатню кількість води.

Допомагають покращити стан чаї із травами, прогулянки на свіжому повітрі, басейн. Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ.

Постарайтеся більше відпочивати, уникайте фізичних та психологічних навантажень. Не вплутуйтеся в конфлікти та не з'ясовуйте стосунки.

Якщо є така можливість - вирушайте на природу або завітайте до найближчого парку, а ввечері подивіться спокійний фільм або почитайте книгу.

Людям із хронічними захворюваннями варто обмежити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.