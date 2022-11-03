Не позбавляйте організму сил! Чому не можна зловживати жарознижувальними

Під час сезонних захворювань, окрім зловживання антибіотиками, з'явилася ще одна серйозна проблема – зайве вживання жарознижувальних засобів. Люди приймають такі препарати безконтрольно і це призводить до затяжного одужання, як у дорослих, так і у дітей.

Чому не варто пити у великих кількостях жарознижувальні та коли дійсно потрібно прийняти таблетку, розповіла лікар-терапевт Тіана Фіалкова.

Фахівець зазначає, що проблема безконтрольного прийому жарознижувальних засобів стає з кожним роком дедалі актуальнішою. Неправильне вживання таких препаратів призводить до затяжних інфекційних процесів та ускладнень у дорослих та дітей.

"Багато людей чомусь бояться високої температури й при показниках 38,5 вже поспішають приймати жарознижуючі. З'являються необґрунтовані страх і занепокоєння при вигляді високої температури. Або є категорія людей, яким просто ніколи хворіти та терпіти погане самопочуття пару днів і їм простіше випити колдфлю і поспішати жити далі", - зазначила Фіалкова.

Вона пояснила, що прийом жарознижувальних при температурі 39 -39,5 завжди призводить до імуносупресії, тобто зниження імунних сил організму. Без високої температури організм немає можливості боротися з інфекцією.

"Висока температура - це захисний еволюційний механізм, який максимально швидко та ефективно приводить наші імунні клітини до бойової готовності", - додає терапевт.

Вона пояснила, що поспішне зниження температури паралізує захисні механізми організму і як наслідок – йде розвиток вторинних бактеріальних та грибкових захворювань. Це отити, гайморити, ангіни, бронхіти та пневмонії.

Надалі інфекційні процеси затягуються на тижні та навіть місяці. І доводиться призначати курс антибіотиків, які зараз часто призначають неадекватно - без посіву на чутливість до антибіотиків, "для профілактики", без одночасного призначення протиплівкових препаратів та пробіотиків, із тривалими курсами тощо.

Лікар зазначає, що при такому лікуванні імунна відповідь організму стає дедалі мізернішою.

"Тому наша правильна тактика - не боятися підвищення температури, а радше радіти та дякувати організму, що все йде за планом: наше одужання буде набагато швидше і з меншими ускладненнями", - наголосила Фіалкова.

При підвищеній температурі вона рекомендує надавати організму коректну допомогу - рясне пиття, полегшений раціон харчування, підтримку добавками, обтирання тіла розчином з оцту, очищення кишечника.

При цьому фахівець зазначає, що йдеться не про те, щоб не збивати температуру і при цьому не намагатися допомогти організму іншими способами, а виключно про те, щоб не знижувати імунну відповідь жарознижувальними препаратами.