Землю накроет мощная магнитная буря: когда нужно поберечь здоровье

Когда будет магнитная буря

По данным Meteoagent, сильная буря с индексом 5 (G1) накроет Землю уже в субботу, 5 ноября. При таком уровне воздействия проблемы с самочувствием и головные боли бывают у многих людей. Также могут быть перебои в работе различной аппаратуры.

Эта буря будет связана с прохождением Земли сквозь поток быстро движущегося солнечного ветра. Поток солнечного ветра столкнется с магнитным полем Земли.

Буря 5 ноября будет короткая и уже к воскресенью, 6 ноября, магнитосфера снова успокоится. Следующая сильная магнитная буря ожидается 10-12 ноября. Эта буря будет затяжной и также достигнет уровня G1.

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Как влияет магнитная буря на человека

В дни магнитных бурь многие люди чувствуют общее ухудшение самочувствия. Может быть вялость, сонливость, головные боли, сильная усталость и слабость. Также могут быть такие симптомы:

Головокружение

Скачки артериального давления

Нарушение сердечного ритма

Нарушение концентрации

Бессонница

Апатия, депрессивные состояния

Ломота в мышцах и конечностях

Раздражительность, агрессия

Обострение тревожности

Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь постарайтесь полноценно выспаться - не менее 7-9 часов. Придерживайтесь нормального графика питания и включите в рацион здоровые продукты.

Откажитесь от вредной пищи, алкоголя, снизьте количество кофе и пейте достаточное количество воды.

Помогают улучшить состояние чаи с травами, прогулки на свежем воздухе, бассейн. Утром взбодриться поможет контрастный душ.

Постарайтесь больше отдыхать, избегайте физических и психологических нагрузок. Не ввязывайтесь в конфликты и не выясняйте отношения.

Если есть такая возможность - отправляйтесь на природу или посетите ближайший парк, а вечером посмотрите спокойный фильм или почитайте книгу.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.