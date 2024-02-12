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Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Коли чекати на найбільшу небезпеку

Коли будуть магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже дуже скоро Землю накриє потужна магнітна буря. Найбільший сплеск спостерігатиметься днями, а тому нині метеозалежним людям та тим, на кого може це впливати, варто підготуватися.

Коли Землю накриє потужна магнітна буря, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteoagent.

Коли буде магнітна буря у лютому

Як виявилося, сплеск активності почався вже 11 лютого. Втім, найбільш небезпечний день настане вже 13 числа. Саме тоді будуть магнітні бурі червоного рівня.

Магнітні бурі у лютому (скріншот)

Вже 14 лютого спалахи та вибухи на Сонці, які провокують викид сонячної енергії та виникнення магнітних бур, впадуть до нормального рівня.

На кого впливає магнітна буря

Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони мають на тих, у кого:

  • метеозалежність - бурі викликають біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань
  • серцево-судинні захворювання - у людей з ними бурі можуть викликати підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію
  • психоневрологічні захворювання - бурі можуть загострити симптоми.

Як вберегтися від впливу магнітної бурі

  • слідкуйте за прогнозом магнітних бур
  • уникайте фізичних перевантажень, стресів, перегрівання та переохолодження
  • пийте більше рідини, їжте продукти, багаті на калій і магній
  • приймайте контрастний душ
  • висипайтеся.

 

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Магнітна буря