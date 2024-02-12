Землю накриє потужна магнітна буря червоного рівня. Коли чекати на найбільшу небезпеку

Вже дуже скоро Землю накриє потужна магнітна буря. Найбільший сплеск спостерігатиметься днями, а тому нині метеозалежним людям та тим, на кого може це впливати, варто підготуватися.
Коли Землю накриє потужна магнітна буря, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteoagent.
Як виявилося, сплеск активності почався вже 11 лютого. Втім, найбільш небезпечний день настане вже 13 числа. Саме тоді будуть магнітні бурі червоного рівня.
Магнітні бурі у лютому (скріншот)
Вже 14 лютого спалахи та вибухи на Сонці, які провокують викид сонячної енергії та виникнення магнітних бур, впадуть до нормального рівня.
Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони мають на тих, у кого:
Раніше ми вже розповідали, що нейрохірург пояснив, як магнітні бурі впливають на наш мозок.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що стоматолог пояснив, чому не у всіх людей ростуть зуби мудрості та як це впливає на здоров'я.