Землю покроет мощная магнитная буря красного уровня. Когда ждать наибольшую опасность

Уже очень скоро Землю накроет мощная магнитная буря. Наибольший всплеск будет наблюдаться на днях, поэтому метеозависимым людям и тем, на кого может это влиять, стоит подготовиться.
Когда Землю покроет мощная магнитная буря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Как выяснилось, всплеск активности начался уже 11 февраля. Впрочем, самый опасный день наступит уже 13 числа. Именно тогда будут магнитные бури красного уровня.
Магнитные бури в феврале (скриншот)
Уже 14 февраля вспышки и взрывы на Солнце, которые провоцируют выброс солнечной энергии и магнитных бурь, упадут до нормального уровня.
Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:
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