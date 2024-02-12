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Землю покроет мощная магнитная буря красного уровня. Когда ждать наибольшую опасность

Когда будут магнитные бури (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже очень скоро Землю накроет мощная магнитная буря. Наибольший всплеск будет наблюдаться на днях, поэтому метеозависимым людям и тем, на кого может это влиять, стоит подготовиться.

Когда Землю покроет мощная магнитная буря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Когда будет магнитная буря в феврале

Как выяснилось, всплеск активности начался уже 11 февраля. Впрочем, самый опасный день наступит уже 13 числа. Именно тогда будут магнитные бури красного уровня.

Магнитные бури в феврале (скриншот)

Уже 14 февраля вспышки и взрывы на Солнце, которые провоцируют выброс солнечной энергии и магнитных бурь, упадут до нормального уровня.

На кого влияет магнитная буря

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

  • метеозависимость - бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
  • сердечно-сосудистые заболевания - у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.
  • психоневрологические заболевания - бури могут обострить симптомы.

Как уберечься от воздействия магнитной бури

  • следите за прогнозом магнитных бурь
  • избегайте физических нагрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения
  • пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием
  • принимайте контрастный душ
  • высыпайтесь.

 

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Магнитная буря