Стоматолог пояснив, чому не у всіх людей ростуть зуби мудрості та як це впливає на здоров‘я

Зуби мудрості можуть рости далеко не у всіх людей і це нормально, варто лише розуміти причини і проконсультуватися з лікарем, а не чекати поки вони виростуть.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів практикуючий лікар-стоматолог у третьому поколінні. Який спеціалізується на терапевтичній, ортопедичній та естетичній стоматології. Працює за сучасними методиками, включаючи лікування під мікроскопом та цифрові протоколи Ян Стремський.

Чому не у всіх людей ростуть зуби мудрості та як це впливає на інші зуби

"Потрібно почати напевно з історії, що зуби мудрості в нас передаються від наших предків і по факту, в деяких людей дійсно які зараз приходять і роблять, наприклад знімок, цих зубів навіть взагалі може не бути в ротовій порожнині. Чому, тому що ми почали вживати більш м'яку їжу, яку взагалі не потрібно пережовувати як раніше, коли потрібні було набагато сильніші й щелепи й м'язи, щоб пережовувати шматок м’яса 10 хвилин", - пояснює стоматолог.

Якщо ми подивимось на якісь історичні фотографії неандертальців, то ми побачимо що нижня щелепа дуже потужна, коштом того, що вони дуже ретельно все пережовувати.

За словами Яна, зараз потреби в цих зубах повністю відпала, єдиний момент в тому, що, наприклад, ці зуби мудрості вони можуть бути відсутні, але є моменти, коли вони ростуть просто з неправильним положенням, їх можна не побачити в ротовій порожнині.

Чому не у всіх ростуть зуби мудрості (фото: Freepik)

"Але вони знаходяться у вас в кістці та коли цей зубчик мудрості у вас знаходиться в горизонтальному положенні, він інколи робить таку шкоду, що потрібно потім видаляти й зуб мудрості та цей сусідній зуб, тому що він здвигає і порушує зубний ряд", - розповідає лікар.

Якщо вже все ж таки, ця проблема почалась, то просто треба витягнути його і забути що в вас якась там проблема існує.

"В таких випадках потрібні брекети, але потрібно розуміти, що коли ви починаєте лікування в ортодонта 99,9% вам скажуть, що потрібно спочатку видалити зуби мудрості, а потім починати лікування", - підсумовує Ян.