Земля не буде липнути до лопати: як навіть літним людям копати город без зусиль

Коли земля прилипає до лопати, інструмент стає важчим, робота сповільнюється, а сили витрачаються набагато швидше. Однак є кілька простих і доступних методів, які допоможуть уникнути цієї проблеми.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що зробити, щоб лопата залишалась чистою і зручною для роботи навіть у найвологішому ґрунті.

Регулярно очищуйте та шліфуйте поверхню

Після кожного використання дуже важливо повністю очищати лопату від залишків землі, пилу та бруду. Налиплий бруд з часом утворює шорсткий шар, який тільки посилює проблему прилипань.

Щоб уникнути цього, обробіть робочу частину наждаковим папером або жорсткою металевою щіткою. Шліфування зробить поверхню леза рівною і зменшить тертя з ґрунтом. Чим гладкіша поверхня інструмента, тим легше працювати навіть у важких умовах.

Вчасно заточуйте лезо

Гостра лопата набагато ефективніше розрізає ґрунт і не дає землі прилипати великими шматками. Регулярне заточування допоможе прибрати дрібні тріщини і нерівності, в яких може затримуватися волога і бруд.

Для цього можна використовувати спеціальні напилки або шліфувальні камені. Гостре лезо забезпечує легке проникнення в землю і зменшує навантаження на руки. Якщо заточувати інструмент хоча б раз на кілька тижнів, праця стане приємнішою і менш виснажливою.

Саме робота лопатою забирає найбільше сил у городника (фото: Pexels.com)

Обробляйте спеціальними засобами

Щоб земля не прилипала до леза, його можна обробити різними захисними речовинами. Один із найпростіших способів - натерти робочу частину рослинною олією або мастилом.

Також добре працюють графітовий порошок, силіконові спреї чи популярна рідина WD-40. Ці засоби створюють тонкий захисний шар, який відштовхує вологу і бруд. Регулярна обробка інструмента дозволяє зберігати його у чудовому стані протягом усього сезону.

Правильно зберігайте лопату

Не менш важливо дбати про те, де і як ви зберігаєте свій садовий інструмент. Якщо залишити лопату у вологому місці, на ній швидко з’явиться іржа, до якої миттєво почне липнути земля.

Найкраще тримати інструмент у сухому, добре провітрюваному приміщенні. Перед зберіганням завжди очищайте лопату і при потребі додатково змащуйте її антикорозійними засобами. Дбайливе зберігання допоможе продовжити термін служби інструмента та зробить роботу з ним набагато легшою.