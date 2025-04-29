Коли садити моркву, капусту і буряк цієї весни, щоб отримати рекордний урожай

Морква, капуста, буряк - основні городні культури. Вибір правильного моменту для їх посіву напряму впливає на ріст і врожайність цих овочів.

Коли садити моркву

Кінець квітня - ідеальний час для посіву моркви у відкритий ґрунт. До цього моменту земля вже добре прогрівається до 8-10 °C, що необхідно для дружного проростання насіння.

Висівати моркву слід на добре освітлених грядках із пухким і легким ґрунтом. Якщо затягнути з посадкою до середини травня, морква може гірше розвиватися через високу температуру і швидке пересихання землі. Перед посівом варто замочити насіння у теплій воді, щоб пришвидшити проростання.

Глибина загортання насіння має бути не більше 1-1,5 см, щоб паростки швидко з'явилися на поверхні. Перші сходи зазвичай з'являються через 7-14 днів залежно від погодних умов.

Моркву треба садити не пізніше середини травня (фото: Freepik.com)

Коли садити капусту

Розсаду капусти у відкритий ґрунт висаджують саме наприкінці квітня або на початку травня. До цього часу сіянці повинні мати 4-5 справжніх листочків і бути загартованими на відкритому повітрі.

Висадку краще проводити в похмуру погоду або ввечері, щоб молоді рослини легше адаптувалися. Для ранніх сортів капусти цей період є оптимальним, оскільки надалі рослини краще розвиватимуться на поступово тепліючому повітрі.

Пізні сорти також можна висаджувати в цей час, щоб отримати урожай наприкінці літа або восени. Важливо правильно підготувати ґрунт: він має бути родючим, зволоженим і добре розпушеним. Після посадки капусту слід регулярно поливати, особливо у перші тижні.

Капусту не варто саджати при яскравому сонці (фото: Freepik.com)

Коли садити буряк

Буряк найкраще сіяти саме наприкінці квітня або в перших числах травня, коли ґрунт добре прогрітий. При температурі землі близько 10 °C насіння швидко проростає, а сходи стають міцними і дружними. Якщо посіяти буряк раніше, у холодний ґрунт, рослини можуть піти в стрілку.

Перед посівом насіння бажано на кілька годин замочити у теплій воді, щоб прискорити проростання. Буряк висівають у добре освітленому місці, на легких, поживних ґрунтах без застою води.

Оптимальна глибина посіву - близько 2–3 см із відстанню між рядами 20-25 см. Після появи сходів їх обов'язково проріджують, щоб коренеплоди були великими і рівними.

Буряк саджають у добре прогрітий ґрунт (фото: Freepik.com)