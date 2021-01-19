Над Землею пролетів і вибухнув яскравий метеор: явище потрапило на відео

Над Землею пролетів яскравий метеор (ілюстративне фото: pixabay)

У небі над Землею пронісся яскравий метеор, який вдалося зняти на відео автомобілістам, що проїжджали в цей момент по автостраді. Подію зафіксували в Австралії 16 січня.

Як повідомляє видання Ехргеѕѕ, це явище вдалося розглянути багатьом місцевим жителям, після чого метеор став чи не темою номер один для місцевих ЗМІ.

"Сидимо в Кенсінгтоні, і найбільший метеор тільки що пролетів над нами з палаючим хвостом з уламків!", - розповів один з очевидців.

Зазначимо, що астрофізики з Австралійського національного університету стверджують, що подібні вогняні кулі - явище не таке рідкісне, як багато хто вважає. І "суботній метеор" вдалося побачити багатьом, тому що він пролетів вночі, освітивши темне небо.

Цікаво те, що падіння метеора не супроводжувалось звуком.

"Зазвичай, якщо ви бачите, що наближається метеор, і він починає розбиватися у поверхні і фрагментуватися, люди чують звуковий удар. Той факт, що ми цього не чули, але люди чітко бачили фрагменти, ймовірно, означає, що вони розпалися вище в небі - близько 80 кілометрів", - додали астрофізики.

Уламки метеора, найімовірніше, впали в океан.

Над Австралією пролетів метеор (відео: YouTube/Fish News)

Раніше ми писали, що в Індії метеоритне озеро, що утворилося після зіткнення небесного тіла з Землею, змінило колір всього за одну ніч.

Також повідомлялося, що вченим вдалося виявити білок позаземного походження в метеориті, що впав на Землю.