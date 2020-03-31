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Астероид нам не страшен: в NASA придумали, спасти Землю от столкновения

STYLERНовости науки    31.03.2020 - 22:11
Астероид нам не страшен: в NASA придумали, спасти Землю от столкновения
В NASA придумали, как спасти Землю от астероидов (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты NASA придумали, как спасти человечество и Землю от астероидов

Астероид огромных размеров приближается к Земле, и сотрудники NASA придумали, как спасти все человечество от потенциальной угрозы. Они планируют начать испытания и перенаправлять, а также разрушать астероиды, которые летят в сторону Земли. Первые такие испытания пройдут уже в 2021 году.

"Миссия НАСА по испытанию перенаправления двойного астероида запланирована на 22 июля 2021 года. Для отклонения астероида будет использоваться кинетический удар. Он направится к крошечной двойной системе астероидов под названием Didymos. Эта двойная система астероидов не представляет угрозы для Земли", - говорится в сообщении NASA на сайте Science Alert.

Астероиды системы Didymos – это небольшие астероиды A и В, диаметром 780 и 160 метров. В NASA разработали целый концепт борьбы с астероидами разных размеров и назвали его DART. По задумке специалистов, он должен сначала врезаться в меньший астероид и полностью покрыть их двойную систему.

"После запуска в июле 2021 года он достигнет своей цели 22 сентября, когда двойной астероид будет находиться в пределах 11 миллионов километров от Земли. И, чтобы попасть туда, он будет опираться на мощный ионный двигатель под названием Evolutionary Xenon Thruster - Commercial (NEXT-C) NASA", - рассказали в агентстве.

Это двигатель уже прошел испытания на вибрацию, термический вакуум и эксплуатационные характеристики, а затем был интегрирован в ППУ. Также его проверяли при сильном космическом холоде.

Напомним, ранее мы писали о том, что опасные астероиды станут незаметными из-за спутников Маска.

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