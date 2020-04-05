До Землі наближається "отруйна" комета: як вона виглядає

Комета (Ілюстративне фото: Rolando Ligustri / CARA Project, CAST)

Величезна комета із ціаном в ядрі вже "відкинула" другий хвіст

Комета Atlas стрімко наближається до Землі, і за розрахунками астрономів підлетить на максимально близьку відстань до нашої планети 23 травня - на 117 мільйонів км, а побачити C/2019 Y4 (ATLAS) в нічному небі люди зможуть вже з 1 травня.

Астрономи виявили комету в космосі 28 грудня 2019 року за допомогою програми пошуку потенційно небезпечних для Землі астероїдів Last Alert System (ATLAS), і тоді вона знаходилася майже у 3 астрономічних одиницях від Сонця.

Блиск Atlas спочатку був близький до 20-ти (19.6 m), що приблизно в 398 тисяч разів тьмяніше, ніж зірки, які можна побачити неозброєним оком. Зараз же прогнозують, що комета стане найяскравішою за останні 20 років, адже блиск Y4 станом на початок квітня вже дорівнює 7,9 m. Так, за словами науковців, якщо комета триматиме свою форму і не зруйнується, то стане найбільш помітним об'єктом в нічному небі, поряд із Місяцем. За даними онлайнової системи ефемерид JPL Horizons від NASA, комета може перевищити яскравість Венери в перигелії 31 травня, пише Sky&Telescope.

Наприкінці квітня комета Atlas буде перебувати в сузір'ї Camelopardalis (Жираф) і найкраще буде видна одразу після заходу сонця, в західному сутінковому небі. Після травня комета продовжить свій шлях до центру нашої сонячної системи, наближаючись до Сонця (на 38 мільйонів км) - до небесного світила вона підійде 31 травня. Очікується, що комету знову буде видно в червні, після чого повністю зникне з виду, передає Astronomy.com.

Вчені оголосили, що в ядрі комети Atlas знаходиться речовина ціан - це безбарвний отруйний газ, оксид вуглецю з азотом. За словами директорки московського планетарію Людмили Кошман, зелена комета при максимальному наближенні до Сонця почне стрімке випаровування, пише Sputnik.

У величезної комети вже з'явився другий хвіст. Фактично, оцінка довжини хвоста в 1,2 градуса приблизно складає 3,3 мільйони км, розповів метеоролог Підлогу Доріан, передає Perspecta Weather.

Хвости комети - це пил і газ, які висвітлюються сонцем, коли комета наближається. Все це надає об'єкту дуже видовищний вид.

Джеральд Реман у своїй обсерваторії на задньому дворі домівки в Айхграбені в Нижній Австрії зробив цю анімацію-гіфку наприкінці березня.

"Отруйна" комета Atlas (Фото: Gerald Rhemann / wattsupwiththat.com)

Комету Atlas вже видно в біноклі в ясному чистому небі (Фото: Chris Schur / skyandtelescope.org)

Комета Atlas є довгожителькою. Кошман розповіла, що минулого разу вона кружляла над Землею на початку четвертого тисячоліття до нашої ери - коли в Єгипті з'явилися Великі піраміди.

Відео: комету C/2019 Y4 (ATLAS) зняли вночі 17 березня

Як повідомлялося раніше, співробітники NASA придумали, як врятувати людство від величезних астероїдів, що летять до Землі. Вони планують почати випробування і перенаправляти, а також руйнувати цю загрозу з космосу, а перші такі випробування пройдуть вже в 2021 році.